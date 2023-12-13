Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Спецпенсии и пенсионный возраст — известно, что ждет МВФ от Украины в 2024 году arrow

Спецпенсии и пенсионный возраст — известно, что ждет МВФ от Украины в 2024 году

13 декабря 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в 2024-м — известно, что ждет МВФ от власти Украины
Кошелек с деньгами. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская власть взяла обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) относительно новых спецпенсий, льгот, а также пенсионного возраста. Это прописали в письме о намерениях к руководству фонда.

Это следует из текста Меморандума с МВФ.

Читайте также:

Что ждет МВФ от власти Украины

Согласно документу, власти намерены осуществить разработку концептуальной основы для реформы пенсионной системы в Украине. Также рассматривается возможность реализации второго уровня пенсионной схемы в случае создания для этого условий.

В то же время все предложенные правки к законодательству, позволяющие расширить пенсионные расходы, должны иметь среднесрочный анализ бюджетной и долговой устойчивости, а также сопровождаться определением необходимых финансовых ресурсов в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, в меморандуме упоминаются новые спецпенсии, льготы и пенсионный возраст для украинцев. При этом власти пообещали:

  • не вводить новые специальные пенсии или льготы;
  • не увеличивать необязательную помощь;
  • не вводить изменения, которые могут привести к снижению установленного действующим законодательством пенсионного возраста.

Обновленный Меморандум с Международным валютным фондом подписали президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, глава Министерства финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Андрей Пышный.

Как известно, в Меморандуме содержатся добровольные обязательства украинских властей реализовать определенные шаги.

Ситуация с пенсиями в 2023 году

В Украине за девять месяцев 2023 года вырос средний размер пенсии на 727 грн или на 15,7% до 5,35 тыс. грн. При этом уровень инфляции составил 3%.

Пенсии, превышающие 10 тыс. грн, получают 1,13 млн украинцев. Доля в 10,7% от общего количества пенсионеров, то есть от 10,5 млн граждан.

Что еще стоит знать

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает увеличить количество финучреждений, которые могли бы выплачивать украинцам пенсии и виды социальной помощи. Это позволило бы создать конкуренцию на рынке банковских услуг.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году запланирована индексация пенсий, однако изменится система начисления новых денежных сумм для граждан. Также власть обещает повысить пенсии в январе, марте и июле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме