Пенсии в 2024-м — известно, что ждет МВФ от власти Украины

Кошелек с деньгами. Фото: УНИАН

Украинская власть взяла обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) относительно новых спецпенсий, льгот, а также пенсионного возраста. Это прописали в письме о намерениях к руководству фонда.

Это следует из текста Меморандума с МВФ.

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Согласно документу, власти намерены осуществить разработку концептуальной основы для реформы пенсионной системы в Украине. Также рассматривается возможность реализации второго уровня пенсионной схемы в случае создания для этого условий.

В то же время все предложенные правки к законодательству, позволяющие расширить пенсионные расходы, должны иметь среднесрочный анализ бюджетной и долговой устойчивости, а также сопровождаться определением необходимых финансовых ресурсов в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, в меморандуме упоминаются новые спецпенсии, льготы и пенсионный возраст для украинцев. При этом власти пообещали:

не вводить новые специальные пенсии или льготы;

не увеличивать необязательную помощь;

не вводить изменения, которые могут привести к снижению установленного действующим законодательством пенсионного возраста.

Обновленный Меморандум с Международным валютным фондом подписали президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, глава Министерства финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Андрей Пышный.

Как известно, в Меморандуме содержатся добровольные обязательства украинских властей реализовать определенные шаги.

Ситуация с пенсиями в 2023 году

В Украине за девять месяцев 2023 года вырос средний размер пенсии на 727 грн или на 15,7% до 5,35 тыс. грн. При этом уровень инфляции составил 3%.

Пенсии, превышающие 10 тыс. грн, получают 1,13 млн украинцев. Доля в 10,7% от общего количества пенсионеров, то есть от 10,5 млн граждан.

Что еще стоит знать

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает увеличить количество финучреждений, которые могли бы выплачивать украинцам пенсии и виды социальной помощи. Это позволило бы создать конкуренцию на рынке банковских услуг.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году запланирована индексация пенсий, однако изменится система начисления новых денежных сумм для граждан. Также власть обещает повысить пенсии в январе, марте и июле.