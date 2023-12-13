Пенсии в 2024-м — известно, что ждет МВФ от власти Украины

Спецпенсии и пенсионный возраст — известно, что ждет МВФ от Украины в 2024 году
Украинская власть взяла обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) относительно новых спецпенсий, льгот, а также пенсионного возраста. Это прописали в письме о намерениях к руководству фонда.
Это следует из текста Меморандума с МВФ.
Что ждет МВФ от власти Украины
Согласно документу, власти намерены осуществить разработку концептуальной основы для реформы пенсионной системы в Украине. Также рассматривается возможность реализации второго уровня пенсионной схемы в случае создания для этого условий.
В то же время все предложенные правки к законодательству, позволяющие расширить пенсионные расходы, должны иметь среднесрочный анализ бюджетной и долговой устойчивости, а также сопровождаться определением необходимых финансовых ресурсов в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
В частности, в меморандуме упоминаются новые спецпенсии, льготы и пенсионный возраст для украинцев. При этом власти пообещали:
- не вводить новые специальные пенсии или льготы;
- не увеличивать необязательную помощь;
- не вводить изменения, которые могут привести к снижению установленного действующим законодательством пенсионного возраста.
Обновленный Меморандум с Международным валютным фондом подписали президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, глава Министерства финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Андрей Пышный.
Как известно, в Меморандуме содержатся добровольные обязательства украинских властей реализовать определенные шаги.
Ситуация с пенсиями в 2023 году
В Украине за девять месяцев 2023 года вырос средний размер пенсии на 727 грн или на 15,7% до 5,35 тыс. грн. При этом уровень инфляции составил 3%.
Пенсии, превышающие 10 тыс. грн, получают 1,13 млн украинцев. Доля в 10,7% от общего количества пенсионеров, то есть от 10,5 млн граждан.
Что еще стоит знать
Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает увеличить количество финучреждений, которые могли бы выплачивать украинцам пенсии и виды социальной помощи. Это позволило бы создать конкуренцию на рынке банковских услуг.
Также мы писали, что в Украине в 2024 году запланирована индексация пенсий, однако изменится система начисления новых денежных сумм для граждан. Также власть обещает повысить пенсии в январе, марте и июле.
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