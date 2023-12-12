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В Україні пенсії та соцдопомогу хочуть виплачувати по-новому — що пропонують

12 грудня 2023 11:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії та соцдопомогу хочуть виплачувати через усі банки в Україні
Банківська картка. Фото: Privatbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Антимонопольний комітет України (АМКУ) пропонує збільшити кількість фінустанов, які могли б виплачувати українцям пенсії та різноманітні види соціальної допомоги. Це дозволило б створити конкуренцію на ринку банківських послуг.

Про це йдеться на офіційному порталі АМКУ.

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Детальніше про пропозицію АМКУ

Як зазначається, комітет виступив з пропозицією для уряду змінити ухвалені законодавчі та нормативно-правові акти, згідно з якими лише банкам державного сектору чи системно важливим фінустановам дозволяється надання відповідних агентських чи банківських послуг для громадян.

В АМКУ пояснюють, що таким чином прагнуть створити рівні та прозорі умови для надання банківських та агентських послуг. У підсумку це посприяє формуванню умов для розвитку конкуренції між банками абсолютно всіх форм власності.

"Це розширить вибір банківських та агентських послуг для населення та бізнесу за фактором ціни та якості наданої послуги", — зауважують у комітеті.

Системно важливі банки в Україні

Як відомо, в Україні налічується 15 банків, які мають статус системно важливих. З-поміж них — фінустанови держсектору, де частка держави — 75% статутного капіталу. Йдеться про:

  • Ощадбанк;
  • Укрексімбанк;
  • Приватбанк;
  • Укргазбанк;
  • Сенс Банк (колишній "Альфа Банк").

Окрім того, до системно важливих банків віднесені і комерційні, за якими Нацбанк здійснює посилений контроль.

Варто зауважити, що в листопаді поточного року через уповноважені банки українці отримали 48,2 млрд грн соціальних грошей. Ще 9,7 млрд грн — через "Укрпошту".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році запланована індексація пенсій, однак зміниться система нарахування нових грошових сум для громадян. Також влада обіцяє підвищити пенсії у січні, березні та липні.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

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