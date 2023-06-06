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Уплата налогов за границей: что нужно знать беженцам

6 июня 2023 22:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Уплата налогов за границей — что нужно знать беженцам
Банк PKO в Польше Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, выехавшие за пределы страны, через некоторое время должны платить налоги в государствах временного пребывания. В то же время, на родине сумма налогов может быть меньше.

О том, что нужно знать гражданам о налогах за рубежом и Украине, сообщают Новини.LIVE.

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Уплата налогов за границей

Согласно украинскому Налоговому кодексу Украины, объемы налогов на доходы, полученные из иностранных источников и уплаченные субъектами хозяйствования за границей, учитываются в уплате налогов в Украине. При этом зачисленные суммы налога с иностранных источников не могут быть больше сумм налогов, которые нужно платить в Украине. Также есть виды налогов, которые не подпадают под уменьшение. Речь идет о таких:

  • налоги на капитал либо имущество и прирост капитала;
  • почтовые налоги;
  • налог на продажу;
  • некоторые косвенные налоги, даже не подпадающие под категорию подоходных налогов, в соответствии с законодательством иностранных стран.

Для зачисления уплаченных налогов за границей гражданам необходимо написать письменное подтверждение в налоговый орган другой страны по поводу факта уплаты налогов в рамках действующего международного соглашения Украины об избежании двойного налогообложения доходов.

В то же время граждане, получающие за границей финансовую помощь, должны указать этот факт в налоговой декларации (в гривне).

Налоговое резидентство

Граждане получают статус налогового резидентства, если длительно проживают за границей. Он говорит об обязанности платить налоги с полученных доходов в стране проживания.

При этом в разных странах вопрос получения статуса налогового резидента отличается. В большинстве главным основанием является проживание в стране на протяжении 183 дней.

Гражданин также начнет считаться резидентом, если:

  • постоянно проживает в стране;
  • имеет недвижимость (аренда или покупка);
  • учится;
  • дети ходят в местный сад или в учебное заведение;
  • получает государственные налоговые скидки;
  • имеет медицинское страхование;
  • имеет доход на открытые местные счета;
  • открыл ФЛП в стране проживания.

Больше о налогах

Напомним, украинское правительство обновило черный и серый списки FATF государств, гражданам которых запрещается становиться электронными резидентами. В частности, запрет распространяется на страну-агрессору — Россию.

Украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).

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