Уплата налогов за границей — что нужно знать беженцам

Банк PKO в Польше Фото: google.com

Украинцы, выехавшие за пределы страны, через некоторое время должны платить налоги в государствах временного пребывания. В то же время, на родине сумма налогов может быть меньше.

О том, что нужно знать гражданам о налогах за рубежом и Украине, сообщают Новини.LIVE.

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Уплата налогов за границей

Согласно украинскому Налоговому кодексу Украины, объемы налогов на доходы, полученные из иностранных источников и уплаченные субъектами хозяйствования за границей, учитываются в уплате налогов в Украине. При этом зачисленные суммы налога с иностранных источников не могут быть больше сумм налогов, которые нужно платить в Украине. Также есть виды налогов, которые не подпадают под уменьшение. Речь идет о таких:

налоги на капитал либо имущество и прирост капитала;

почтовые налоги;

налог на продажу;

некоторые косвенные налоги, даже не подпадающие под категорию подоходных налогов, в соответствии с законодательством иностранных стран.

Для зачисления уплаченных налогов за границей гражданам необходимо написать письменное подтверждение в налоговый орган другой страны по поводу факта уплаты налогов в рамках действующего международного соглашения Украины об избежании двойного налогообложения доходов.

В то же время граждане, получающие за границей финансовую помощь, должны указать этот факт в налоговой декларации (в гривне).

Налоговое резидентство

Граждане получают статус налогового резидентства, если длительно проживают за границей. Он говорит об обязанности платить налоги с полученных доходов в стране проживания.

При этом в разных странах вопрос получения статуса налогового резидента отличается. В большинстве главным основанием является проживание в стране на протяжении 183 дней.

Гражданин также начнет считаться резидентом, если:

постоянно проживает в стране;

имеет недвижимость (аренда или покупка);

учится;

дети ходят в местный сад или в учебное заведение;

получает государственные налоговые скидки;

имеет медицинское страхование;

имеет доход на открытые местные счета;

открыл ФЛП в стране проживания.

Больше о налогах

Напомним, украинское правительство обновило черный и серый списки FATF государств, гражданам которых запрещается становиться электронными резидентами. В частности, запрет распространяется на страну-агрессору — Россию.

Украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).