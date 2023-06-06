Уплата налогов за границей: что нужно знать беженцам
Украинцы, выехавшие за пределы страны, через некоторое время должны платить налоги в государствах временного пребывания. В то же время, на родине сумма налогов может быть меньше.
О том, что нужно знать гражданам о налогах за рубежом и Украине, сообщают Новини.LIVE.
Уплата налогов за границей
Согласно украинскому Налоговому кодексу Украины, объемы налогов на доходы, полученные из иностранных источников и уплаченные субъектами хозяйствования за границей, учитываются в уплате налогов в Украине. При этом зачисленные суммы налога с иностранных источников не могут быть больше сумм налогов, которые нужно платить в Украине. Также есть виды налогов, которые не подпадают под уменьшение. Речь идет о таких:
- налоги на капитал либо имущество и прирост капитала;
- почтовые налоги;
- налог на продажу;
- некоторые косвенные налоги, даже не подпадающие под категорию подоходных налогов, в соответствии с законодательством иностранных стран.
Для зачисления уплаченных налогов за границей гражданам необходимо написать письменное подтверждение в налоговый орган другой страны по поводу факта уплаты налогов в рамках действующего международного соглашения Украины об избежании двойного налогообложения доходов.
В то же время граждане, получающие за границей финансовую помощь, должны указать этот факт в налоговой декларации (в гривне).
Налоговое резидентство
Граждане получают статус налогового резидентства, если длительно проживают за границей. Он говорит об обязанности платить налоги с полученных доходов в стране проживания.
При этом в разных странах вопрос получения статуса налогового резидента отличается. В большинстве главным основанием является проживание в стране на протяжении 183 дней.
Гражданин также начнет считаться резидентом, если:
- постоянно проживает в стране;
- имеет недвижимость (аренда или покупка);
- учится;
- дети ходят в местный сад или в учебное заведение;
- получает государственные налоговые скидки;
- имеет медицинское страхование;
- имеет доход на открытые местные счета;
- открыл ФЛП в стране проживания.
Больше о налогах
Напомним, украинское правительство обновило черный и серый списки FATF государств, гражданам которых запрещается становиться электронными резидентами. В частности, запрет распространяется на страну-агрессору — Россию.
Украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).