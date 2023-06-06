Сплата податків за кордоном — що потрібно знати біженцям

Банк PKO у Польщі. Фото: google.com

Українці, які виїхали за межі країни, через певний час мають платити податки у державах тимчасового перебування. Водночас, на батьківщині сума податків може бути меншою.

Про те, що потрібно знати громадянам про податки за кордоном та в Україні, повідомляють Новини.LIVE.

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Сплата податків за кордоном

Згідно з українським Податковим кодексом України, обсяги податків на доходи, отримані з іноземних джерел, які сплатили суб'єкти господарювання за кордоном, враховуються до сплати податків в Україні. При цьому зараховані суми податку з іноземних джерел не можуть бути більші за суми податків, які потрібно платити в Україні. Також є види податків, які не підпадають під зменшення. Йдеться про такі:

податки на капітал чи майно та приріст капіталу;

поштові податки;

податок на продаж;

деякі непрямі податки, які навіть не підпадають під категорію прибуткових податків, відповідно до законодавства іноземних країн.

Для зарахування сплачених податків за кордоном громадянам необхідно написати письмове підтвердження у податковий орган іншої країни з приводу факту сплати податків в рамках чинної міжнародної угоди України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Водночас громадяни, які отримують за кордоном фінансову допомогу, мають вказати цей факт у податковій декларації (у гривні).

Податкове резидентство

Громадяни отримують статус податкового резидентства, якщо тривалий час проживають за кордоном. Він говорить про обов'язок платити податки з отриманих доходів у країні проживання.

При цьому в різних країнах питання отримання статусу податкового резидента різниться. У більшості головною підставою є проживання в країні упродовж 183 днів.

Громадянин також почне вважатися резидентом, якщо:

постійно проживає в країні;

має нерухомість (оренда чи купівля);

навчається;

діти ходять у місцевий садок чи навчальний заклад;

отримує державні податкові знижки;

має медичне страхування;

має дохід на відкриті місцеві рахунки;

відкрив ФОП в країні проживання.

Більше про податки

Нагадаємо, український уряд оновив чорний та сірий списки FATF держав, громадянам яких забороняється ставати електронними резидентами. Зокрема, заборона поширюється на країну-агресорку — Росію.

Українська державна податкова служба невдовзі отримає доступ до банківських рахунків громадян. Цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу (ЄС).