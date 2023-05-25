Счета за электричество – украинцам предложили удобный сервис

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

Компания Yasno из состава группы ДТЭК предлагает своим клиентам удобный сервис. Речь идет об оплате за потребленную электрическую энергию по нескольким лицевым счетам.

Такая информация содержится на сайте компании.

Читайте также:

Как оплатить несколько счетов

Как отмечается, услуга важна для потребителей, которые имеют в собственности несколько квартир или намерены помочь оплатить счет родственникам или соседям.

Оплачивать электричество по нескольким лицевым счетам с помощью онлайн услуг Yasno просто. Это можно сделать через "Личный кабинет" на сайте компании. Примечательно, что функционал кабинета позволяет потребителю производить и добавлять неограниченное количество таких лицевых счетов.

При этом сервис позволяет производить оплату за других клиентов даже без регистрации. Для этого достаточно ввести номер лицевого счета или адрес потребителя. В частности, сервисы удобны тогда, когда возникла необходимость в разовой помощи в оплате за электричество.

По словам генерального директора Yasno Сергея Коваленко, сервисы позволяют платить за электричество в несколько кликов. Это сохранит время, поэтому надеется, что услуга наберет популярность.

"Мы понимаем, что есть клиенты, которым уже сложно овладеть этими технологиями, поэтому призываем помогать вашим бабушкам, дедушкам и одиноким соседям. У вас это займет меньше минуты, а им сохранит часы драгоценного времени", — подчеркнул Сергей Коваленко.

Компания Yasno обслуживает около 3,5 миллиона потребителей в следующих регионах:

Днепропетровском;

Киевском;

Донецком.

Какие еще изменения для потребителей

Стоит напомнить, что компания Yasno ранее заявила о намерении передавать сведения о задолженности за оплату электроэнергии клиентов в бюро кредитных историй. Следовательно, задолженность будут вносить в кредитную историю гражданина.

Как отметили в Yasno, они решили пойти на такой шаг в связи с необходимостью стимулирования потребителей рассчитываться за предоставленные коммунальные услуги.

Отныне украинские банки и финкомпании будут видеть задолженные суммы клиентов за электроэнергию и будут принимать решение о предоставлении кредитов исходя из этих данных. При этом дисциплинированные клиенты, рассчитывающие на электроэнергию вовремя, будут формировать позитивную кредитную историю.

Напомним, украинцы, получающие услуги по газоснабжению во время войны, нарастили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Также мы писали, что граждане могут лишиться права на жилищные субсидии, если есть задолженность за коммунальные услуги. Однако есть шанс его сохранить.