Рахунки за електрику — українцям запропонували зручний сервіс

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

Компанія Yasno зі складу групи ДТЕК пропонує своїм клієнтам зручний сервіс. Йдеться про сплату за спожиту електричну енергію за кількома особовими рахунками.

Така інформація міститься на сайті компанії.

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Як оплатити кілька рахунків

Як зазначається, послуга важлива для тих споживачів, які мають у власності кілька квартир чи мають намір допомогти оплатити рахунок родичам чи сусідам.

Сплачувати за електрику за кількома особовими рахунками за допомогою онлайн-послуг Yasno просто. Це можна зробити через "Особистий кабінет" на сайті компанії. Примітно, що функціонал кабінету дозволяє споживачеві робити та додавати необмежену кількість таких особових рахунків.

При цьому сервіс дозволяє здійснювати оплату за інших клієнтів навіть без реєстрації. Для цього достатньо тільки ввести номер особового рахунка чи адресу споживача. Зокрема, сервіси зручні тоді, коли виникла потреба у разовій допомозі в оплаті за електрику.

За словами генерального директора Yasno Сергія Коваленка, сервіси дозволяють сплачувати за електрику у декілька кліків. Це збереже час, тому сподівається, що послуга набере популярності.

"Ми розуміємо, що є клієнти, котрим уже складно опанувати ці технології, то ж закликаємо допомагати вашим бабусям, дідусям та самотнім сусідам. У вас це займе менше хвилини, а їм збереже години дорогоцінного часу", — наголосив Сергій Коваленко.

Компанія Yasno обслуговує близько 3,5 мільйонів споживачів у таких регіонах:

Дніпропетровський;

Київський;

Донецькій.

Які ще зміни для споживачів

Варто нагадати, що компанія Yasno раніше заявила про намір передавати відомості про заборговані кошти за оплату електроенергії клієнтів у бюро кредитних історій. Відтак, заборгованість вноситимуть у кредитну історію громадянина.

Як зазначили в Yasno, вони вирішили піти на такий крок у зв'язку з необхідністю стимулювання споживачів розраховуватися за надані комунальні послуги.

Тож, відтепер українські банки та фінкомпанії бачитимуть заборговані суми клієнтів за електроенергію та ухвалюватимуть рішення про надання кредитів, виходячи із цих даних. При цьому дисципліновані клієнти, які розраховуватимуться на електроенергію вчасно, формуватимуть позитивну кредитну історію.

Нагадаємо, українці, які отримують послуги з газопостачання під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Також ми писали, що громадяни можуть втратити право на житлові субсидії, якщо є заборгованість за комунальні послуги. Проте існує шанс його зберегти.