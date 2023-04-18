Оплата счетов за газ — что нужно знать клиентам Нафтогаза

Коммунальные платежи за газ. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" уже сформировали новые коммунальные платежки за потребленное "голубое топливо" за предыдущий месяц. Их получат украинцы в новом формате.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".

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Как отметили в компании, счета уже доступны для просмотра и оплаты в личных кабинетах.

Речь идет об объединении всех бумажных квитанций за потребление и распределение газа ГК "Нефтегаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины".

Также на этой неделе компания начнет рассылать бумажные платежки.

Есть несколько способов получить квитанции онлайн:

через личный кабинет my.gas.ua;

в чатах популярных соцсетей GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger,

через электронный ящик;

в терминалах самообслуживания,

через Укрпочту. Бумажные квитанции пришлют после 20 апреля.

Оффлайн:

через платежные терминалы самообслуживания;

в любом отделении банка;

через отделение Укрпочты или Новой почты.

Как отметили в компании, с 1 мая прошлого года в реестр клиентов ГК "Нафтогаз Украины" были включены 8,8 млн украинских домохозяйств. Клиенты компании продолжают получать услуги по одной из самых выгодных цен на рынке — 7,96 грн/кубометр (с НДС, без стоимости транспортировки).

В то же время, несмотря на сокращение расходов на печать и доставку бумажных платежек для компании, цена для потребителей останется неизменной.

"По поводу цены за поставку газа, цена сейчас составляет 7,96 грн за куб.м. Вы можете следить за обновлениями цены на нашем сайте", — отметили в "Нафтогазе Украины".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.

Ранее сообщалось, что украинцы, платящие за жилищно-коммунальные услуги онлайн, могут несколько сэкономить. Речь идет о взыскании размера комиссии, которая зависит от выбранной платформы или сервиса.