Газовые котлы – эксперты рассказали о необходимости проверок

Проверка газового котла. Фото: teploservice

Потребителей природного газа, в доме или квартире которых установлены газовые котлы, предупредили о необходимости проверки приборов. Промедление по завершении отопительного сезона может вылиться в значительную сумму.

Об этом сообщает издание Кyiv.ukrainianwall.

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Сколько стоит техническое обслуживание

Так, ежегодное техническое обслуживание обходится в около 250-500 гривен. Такая процедура поможет убедиться, что устройство работает правильно. При этом обслуживание нельзя откладывать, техника изнашивается, и чтобы продлить срок службы, нужно своевременно за ней ухаживать. Иначе это может закончиться более дорогим ремонтом.

Специалисты отмечают, что в зависимости от того, какой котел и в каком ремонте нуждается, это может вылиться в сумму до 1,2 тыс. гривен.

На что следует обратить внимание

В частности, одна из услуг, оказываемых газовыми ремонтниками, это промывка котла. Такая процедура лишает избытка воздуха в системе, что может привести к ускоренной коррозии и выходу из строя котла.

Также при функционировании любого газового котла могут возникать загрязнения, которые способны существенно снизить эффективность и привести к выходу оборудования из строя.

В среднем такая промывка стоит 400-600 грн, но может быть дороже. Это зависит от ряда факторов, в частности, размера и возраста системы, количества радиаторов, от местности, где человек проживает.

Особое внимание необходимо уделять теплообменнику, поскольку это один из важнейших узлов любого отопительного котла. Именно от него зависит эффективность передачи тепловой энергии от горелки к теплоносителю.

Эксперты рекомендуют проводить регулярное ежегодное обслуживание и проверку состояния системы, чтобы снизить возможные большие затраты на ремонт и обеспечить эффективную работу котла.

Что еще стоит знать

Ранее украинцев предупредили, что информация о потреблении природного газа в "личных кабинетах" газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и других компаний с переданной клиентами может расходиться. Такие могут быть последствия, если не вовремя давать показатели за газ.

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.