Газові котли — експерти розповіли про необхідність перевірок

Перевірка газового котла. Фото: teploservice

Споживачів природного газу, у будинку чи квартирі яких встановлені газові котли, попередили про необхідність зробити перевірки приладів. Зволікання після завершення опалювального сезону може вилитися у значну суму.

Про це повідомляє видання Кyiv.ukrainianwall.

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Скільки коштує технічне обслуговування

Так, щорічне технічне обслуговування обходиться у близько 250-500 гривень. Така процедура допоможе переконатися, що пристрій працює належним чином. При цьому обслуговування не можна відкладати, техніка зношується, і щоб продовжити термін служби, потрібно своєчасно за нею доглядати. Інакше — це може закінчитися дорожчим ремонтом.

Фахівці зазначають, що залежно від того, який котел, і якого ремонту потребує, це може вилитися у суму до 1,2 тис. гривень.

На що слід звернути увагу

Зокрема, одна з послуг, яку надають газові ремонтники, це промивання котла. Така процедура позбавляє надлишку повітря в системі, що зазвичай може призвести до прискореної корозії та виходу з ладу котла.

Також під час функціонування будь-якого газового котла можуть виникати забруднення, що теж здатні істотно знизити ефективність та призвести до виходу обладнання з ладу.

У середньому така промивка коштує 400-600 грн, проте може бути дорожчою. Це залежить від низки факторів, зокрема розміру та віку системи, кількості радіаторів, від місцевості, де людина проживає.

Особливу увагу необхідно приділяти теплообміннику, оскільки це один із найважливіших вузлів будь-якого опалювального котла. Саме від нього залежить ефективність передачі теплової енергії від пальника до теплоносія.

Експерти радять проводити регулярне щорічне обслуговування та перевірку стану системи, щоб знизити можливі великі витрати на ремонт та забезпечити ефективну роботу котла.

Що ще варто знати

Раніше українців попередили, що інформація про споживання природного газу в "особистих кабінетах" газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та інших компаній із переданою клієнтами може розходитися. Такі можуть бути наслідки, якщо невчасно надавати показники за газ.

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.