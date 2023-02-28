Настоящий кризис российской экономики еще впереди, — ученый
Макроэкономическая ситуация в россии в 2023 году в результате действия международных санкций значительно ухудшится по сравнению с 2022 годом.
Об этом пишет российское издание RE:RUSSIA со ссылкой на профессора Университета Калифорнии, Лос-Анджелес, Олега Ицхоки.
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Эффекты от международных санкций усиливаются
2022 год был годом импортных санкций, разрушения и перестройки цепочек поставок в условиях чрезмерного финансирования и колоссального притока валютных доходов. 2023-й, наоборот, станет годом адаптированных цепочек снабжения, но в то же время годом снижения экспортных доходов и валютного финансирования в условиях постоянного бюджетного дефицита. В этом смысле 2023 год может оказаться намного похожим на типичный кризис, когда экономика страдает от сокращения притока капитала, давления девальвации и нарастающих проблем с финансированием всей экономики — и банковской, и производственной ее части.
Отток частного капитала, по расчетам центрального банка россии, составлял в 2022 году 250 млрд долларов, то есть примерно 12% ВВП и стал рекордным за всю историю. Однако в прошлом году его эффект компенсировался профицитом от внешней торговли, практически равным ему по объему (280 млрд долларов), что позволило наращивать государственные расходы, поддерживало банковскую систему и доступность кредитов, а также доступность импорта за счет крепкого рубля. Сокращение же профицита в 2023 году повысит напряжение по всем этим направлениям. Вопрос заключается только в масштабах этого сокращения и, соответственно, остроте нарастающих проблем.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как международные санкции разрушают экономику россии.
Напомним, 24 февраля 2023 года страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против россии. Это произошло спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Новые санкции Европейского Союза против россии охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологическому совершенствованию россии.
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О том, как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше, — читайте в авторском материале Новини.LIVE