Справжня криза російської економіки ще попереду, - вчений

Міжнародні санкції дедалі сильніше ослаблюватимуть економіку рф

Макроекономічна ситуація в росії в 2023 році внаслідок дії міжнародних санкцій значно погіршиться порівняно з 2022 роком.

Про це пише російське видання RE:RUSSIA з посиланням на професора Університету Каліфорнії, Лос-Анджелес, Олега Іцхокі.

Ефекти від міжнародних санкцій посилюються

2022 рік був роком імпортних санкцій, руйнування та перебудови ланцюжків поставок в умовах надмірного фінансування та колосального припливу валютних доходів. 2023-й, навпаки, стане роком адаптованих ланцюжків постачання, але водночас і роком зниження експортних доходів та валютного фінансування в умовах постійного бюджетного дефіциту. У цьому сенсі 2023 рік може виявитися набагато схожим на типову кризу, коли економіка страждає від скорочення припливу капіталу, тиску девальвації та наростаючих проблем із фінансуванням усієї економіки — і банківської, і виробничої її частини.

Відтік приватного капіталу, за розрахунками центрального банку росії, становив у 2022 році 250 млрд доларів, тобто приблизно 12% ВВП, і став рекордним за всю історію. Проте минулого року його ефект компенсувався профіцитом від зовнішньої торгівлі, практично рівним йому за обсягом (280 млрд доларів), що дозволило нарощувати державні витрати, підтримувало банківську систему та доступність кредитів, а також доступність імпорту за рахунок міцного рубля. Скорочення ж профіциту в 2023 році підвищить напруження в усіх цих напрямах. Питання полягає лише в масштабах цього скорочення і, відповідно, гостроти наростаючих проблем.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як міжнародні санкції руйнують економіку росії.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року країни Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти росії. Це сталося через рік після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нові санкції Європейського Союзу проти росії охоплюють експорт на суму 11,4 млрд євро та включають обмеження на чутливі технології подвійного призначення та передові технології, що сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічному вдосконаленню росії.

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Про те, як економіка росії переживає санкції, та що буде далі, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE