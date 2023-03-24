Санкции против россиян — США взялись за швейцарские банки

США проверят причастность швейцарских банков к обходу россиянами санкций, — Вloomberg
Министерство юстиции Соединенных Штатов проверит швейцарские банки, в частности, Credit Suisse и UBS, на предмет помощи российским олигархам в уклонении от санкций. Ведомство направило ряд запросов финучреждениям.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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Сотрудничество с подсанкционными клиентами
Минюст США направил информационные запросы банкам, в частности Credit Suisse Group AG и UBS Group AG, для идентификации сотрудников, которые имели дело с подсанкционными гражданами россии. Примечательно, что ведомство это сделало до кризиса, охватившего Credit Suisse и приведшего к его поглощению конкурентным финучреждением UBS.
Запросы направили сотрудникам других крупных американских банков. Обращения Минюста направлены на определение сотрудников финучреждений, работавших с подсанкционными клиентами, а также как соответствующие лица проходили проверку в течение нескольких последних лет. Банкиры и консультанты могут стать объектом расследования для установления, было ли нарушено законодательство.
Что известно о банке Credit Suisse
До войны, развязанной россией в Украине, Credit Suisse был известен своим обслуживанием российских олигархов. На пике финучреждение управляло около 60 млрд долларов российских клиентов, ежегодно приносивших до 600 млн долларов дохода.
До момента прекращения работы с некоторыми россиянами в мае 2022 года Credit Suisse хранил для них около 33 млрд долларов, что на 50% больше, чем у UBS, несмотря на больший бизнес по управлению капиталом последнего.
Что еще стоит знать
Напомним, в США очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.
После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.