Какую цену заплатят украинские фермеры за продление запрета украинского агроэкспорта в ЕС

Полевые роботы. Фото: google.com

В результате пролонгации запрета на экспорт украинской агропродукции в отдельные страны Европейского Союза объемы внешней торговли Украины снизятся. Соответственно, уменьшатся объемы валютных поступлений в страну.

Об этом предупреждает директор Всеукраинского аграрного форума Мария Дидух в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Результатом ограничения возможностей для экспорта станет то, что до конечного агрария, фермера средства не будут поступать в тех объемах, на которые он рассчитывал. Это будет происходить из-за невозможности реализовать свою продукцию. Соответственно, у фермеров не будет финансовых ресурсов для закупки удобрений, семян, проведения успешной осенней и весенней посевной кампании. Если и проведут, то на меньших площадях или без достаточного количества удобрений. В результате уменьшится валовой урожай.

"Кто-то может возразить: мол, в прошлом году тоже предупреждали о снижении урожаев, но по факту мы имели даже большие урожаи, чем ожидали. Это верно. Но то, что мы сейчас имеем урожай, произошло благодаря господу богу и благоприятной погоде", — объясняет Мария Дидух, добавляя, что площади под посевами были уменьшены уже в этом году, особенно под озимыми культурами.

Также не были внесены в достаточном количестве удобрения, что явилось результатом нехватки финансовых ресурсов. Но надеяться на благоприятные погодные условия в следующем году не стоит.

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Напомним, по оценкам Национального банка Украины продление торговых ограничений отдельными европейскими странами после 15 сентября повлечет потери для украинского экспорта на уровне около 600 млн долларов во II полугодии 2023 года.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября. Упомянутая пятерка стран заявляла о намерениях продлить запрет на импорт до конца года и расширить его на некоторые другие товары.

Для Украины важно восстановить экспорт зерна. Фото: google.com

6 сентября на встрече с Европейской Комиссией 22 посла из 27 стран-членов открыто выступили против идеи продления ограничений на импорт украинского зерна.

Уже 12 сентября Совет министров Польши призвал Еврокомиссию продлить после 15 сентября запрет на импорт из Украины четырех видов сельскохозяйственной продукции.

А 14 сентября Национальное собрание Болгарии приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции.

15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставку украинского зерна. Вместе с тем Польша и Венгрия заявили, что продолжат запрет на импорт украинского зерна.

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Впоследствии Болгария заявила, что хочет запретить импорт украинского подсолнечника.

В настоящее время Еврокомиссия раздумывает, защищать ли страны ЕС в "зерновом конфликте" с Украиной.

Между тем Польша подготовила транзитные коридоры, через которые Украина сможет экспортировать свое зерно нуждающимся странам. При этом Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Конфликт продолжается.

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О том, когда и на каких условиях может быть возобновлен полноценный экспорт украинской агропродукции в страны Европейского Союза, читайте в интервью директора Всеукраинского аграрного форума Марии Дидух для Новини.LIVE