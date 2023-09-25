Скільки втратить Україна через продовження торгових обмежень ЄС

Українське зерно. Фото: agronom.com.ua

Продовження торгівельних обмежень окремими європейськими країнами після 15 вересня матиме наслідком втрати для українського експорту на рівні близько 600 млн доларів у ІІ півріччі 2023 року.

Такими були липневі оцінки Національного банку України. Наразі, зазначають в НБУ, коментуючи запит Новини.LIVE, ця оцінка залишається актуальною.

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Очікування НБУ

З одного боку, українським експортерам вдалося повністю компенсувати втрати від поточних обмежень (які у прогнозі НБУ оцінювалися на рівні 100 млн доларів), збільшивши транзит в інші країни за рахунок поліпшення логістики. Тут знову вкотре спрацьовує адаптивність українського бізнесу, зазначають в центробанку.

Активна розбудова альтернативних шляхів, поточна спроможність яких вже перевищує очікування, триватиме і надалі, упевнені в Національному банку. Це дасть змогу зменшити втрати від можливого подовження продовольчого ембарго.

Водночас варто зважати на додаткові ризики, пов’язані з обстрілами Росією портової та аграрної інфраструктури. У випадку скорочення спроможності дунайських портів внаслідок цих терористичних актів втрати від продовольчого ембарго сусідніми країнами збільшаться.

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Також Національний банк переглянув оцінку нового врожаю у бік збільшення. І за інших рівних умов за більших врожаїв експортери могли би розраховувати на підвищення валютної виручки. Відповідно, збереження торгових обмежень на українську агропродукцію звужуватиме можливості для вивезення всієї продукції.

Нагадаємо, в травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня. Згадана п’ятірка країн заявляла про наміри продовжити заборону на імпорт до кінця року і розширити її на деякі інші товари.

6 вересня на зустрічі з Європейською Комісією 22 посли з 27 країн-членів відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень на імпорт українського зерна.

Україна вимушена відстоювати свої торгові права. Фото: naglyad.org

Вже 12 вересня Рада міністрів Польщі закликала Єврокомісію продовжити після 15 вересня заборону на імпорт з України чотирьох видів сільськогосподарської продукції.

А 14 вересня Національні збори Болгарії ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції.

15 вересня стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Разом з тим, Польща та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт українського зерна.

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Згодом Болгарія заявила, що хоче заборонити імпорт українського соняшника.

Наразі Єврокомісія роздумує, чи захищати країни ЄС у "зерновому конфлікті" з Україною.

Тим часом Польща підготувала транзитні коридори, через які Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. При цьому Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.

Конфлікт триває.

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Про те, чого коштуватиме Україні продовження заборони на агроекспорт в ЄС, і чи виграє від того Європа, — читайте в ексклюзивному матеріалі від Новини.LIVE.