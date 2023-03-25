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Стало известно, где и когда в Украине отключат отопление

25 марта 2023 09:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отопление в Украине
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине отопительный сезон подходит к концу благодаря благоприятным погодным условиям. В ближайшую неделю отопление будет отключено сразу в нескольких городах, в то время как в некоторых регионах отопление уже отключено или работает по графику. Обычно отопительный сезон в Украине длится с середины октября до середины апреля, но каждый год сроки могут меняться в зависимости от погоды.

Стало известно, где и когда отключат отопление.

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Отопление в Кропивницком, Николаеве и Херсоне

Согласно действующим нормам, центральное теплоснабжение прекращается при средней температуре воздуха выше +8°С в течение трех суток. В 2023 году теплая весенняя погода позволяет прекратить отопление раньше апреля в нескольких регионах страны.

 Глава комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что благоприятная погода способствует завершению отопительного сезона с 20 марта в некоторых регионах, что позволит сэкономить энергоресурсы, включая газ. Решения принимаются местными властями.

В Кропивницком, если погода будет стабильной, отопительный сезон планируют завершить 27 марта, сообщил заместитель городского головы Александр Мосин. В Виннице отопление в домах жителей отключат 27 марта по решению городского совета из-за весеннего потепления.

В Николаеве горсовет принял решение о завершении отопительного сезона с 24 марта, и теплоснабжающие организации должны прекратить подачу теплоносителя не позднее 29 марта. Отопление продолжат только больницы и некоторые социальные учреждения.

В Херсоне отопительный сезон завершился 24 марта из-за того, что среднесуточная температура воздуха несколько дней превышала +8 градусов. Городская военная администрация приняла решение о прекращении теплоснабжения домов.

Отопление в Днепре, Кривом Роге, Каменском Днепропетровской области и Луцке

Днепр стал первым городом в Украине, где отопительный сезон завершился, и тепло перестало поступать в батареи с 22 марта. Заместитель мэра Михаил Лысенко связал прекращение теплоснабжения с допустимыми температурами и задолженностью населения перед теплоснабжающими компаниями.

В Кривом Роге отключение тепла началось 23 марта. Местные власти сообщают, что теплогенерирующие предприятия города работали без сбоев в сложных условиях и уже готовятся к сезону 2023-2024.

В Каменском Днепропетровской области планируется прекратить подачу теплоносителя в батареи с 25 марта. Изначально окончание отопительного сезона было запланировано на 20 марта, но из-за похолодания и возвращения школьников с каникул сроки были немного сдвинуты, сообщил мэр Андрей Белоусов.

В Луцке благоприятная погода позволила приостановить подачу тепла в дома жителей с 23 марта. Компания "Луцктепло" уточнила, что батареи останутся холодными до 27 марта, а дальше все будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха. Согласно данным Укргидрометцентра, с 28 марта в Луцке ожидается похолодание с ночными заморозками.

Отопление в Харькове, Черновцах, Сумах и Киеве

В Харькове отопление будут отключать на несколько часов ежедневно в случае потепления. КП "Харьковские теплосети" внедряют графики регулирования подачи тепла для экономии газа. Городской голова Игорь Терехов сообщил о постепенном сокращении теплоснабжения, так как полностью прекращать сезон пока невозможно из-за опасений относительно погодного прогноза.

В Черновцах  погода дает возможность подавать отопление по графику. КП "Черновцытеплокоммунэнерго" сообщает о подаче тепла в ночные часы и отключении днем. Окончательное завершение сезона зависит от погоды, и при похолодании отопление будет подаваться круглосуточно.

В Сумах отопительный сезон может закончиться до 1 апреля, если погода позволит. Городской голова Александр Лысенко заявил, что первоначально планировалось отключить отопление к апрелю, но точные сроки зависят от погодных условий. При потеплении температуру теплоносителя внутри помещений будут снижать.

Официальной информации о завершении отопительного сезона в Киеве от столичных властей пока нет. Для выдачи распоряжения КГГА требуется, чтобы температура воздуха превышала +8 градусов в течение 3 дней. Тем временем, Укргидрометцентр прогнозирует похолодание с минусовой температурой ночью с 28 марта. Отметим, что в прошлом году отопление в Киеве отключили 28 марта.

Напомним, по информации Нацкомиссии по тарифам, вопросы повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод планируют обсудить в марте, чтобы по завершении отопительного периода установить новые цены.

Ранее мы писали, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.

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