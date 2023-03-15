Отопительный сезон – в некоторых регионах Украины могут отключить отопление

В Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона
В некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.
С таким предложением выступил глава Комитета Верховной Рады по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Герус в Telegram.
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Необходимость завершения отопительного сезона
Как пояснил чиновник, нужно учитывать повышение температуры и постепенно завершать отопительный сезон, где это возможно.
"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", — написал нардеп.
Депутат отметил, что благодаря потеплению снижается потребление электроэнергии, растет профицит в системе днем. Параллельно увеличивается уровень генерации солнечных электростанций (СЭС).
В некоторых городах (Киев, Харьков, Житомир) наблюдалась нехватка электроэнергии на этой неделе из-за неправильного распределения генерации.
"Электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС", — отметил Герус.
Глава комитета напомнил, что НАК "Нафтогаз Украины" имеет амбициозные планы готовиться к следующему отопительному сезону, рассчитывая исключительно на добычу украинского газа.
Следует отметить, что отопительный сезон в Украине обычно завершается в период с апреля по май, когда среднесуточная температура в течение трех дней превышает +8 градусов.
Что еще важно знать
Напомним, по информации Нацкомиссии по тарифам, вопросы повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод планируют обсудить в марте, чтобы по завершении отопительного периода установить новые цены.
Ранее мы писали, что глава правления НАК "Нефтегаз Украины" заявил, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.