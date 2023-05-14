Стало известно, какую максимальную пенсию можно получить за выслугу лет
Несмотря на войну, пенсии украинцам продолжают выплачиваться. Отмечается, что пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям работавших на работах граждан, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности.
Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в интервью для ТСН.
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Как отмечается, условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, согласно которому назначается такая пенсия.
"Если речь идет о перерасчете пенсий за выслугу лет, то они проводятся и сегодня, по общим определенным правилам", — говорится в сообщении.
Евгений Капинус отмечает, что максимальный размер пенсии за выслугу лет независимо от закона, согласно которому назначается такая пенсия, не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность. В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен.
Напомним, ранее мы писали, что в Пенсионном фонде Украины обнародовали размер добровольных взносов для граждан трудоспособного возраста, которые могут оказать положительное влияние на размер будущих пенсионных выплат. При этом плательщик может начислять его как себе, так и другому лицу.
А также в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что пенсионеры могут получать свои законные выплаты даже за границей. Сделать это можно по упрощенной процедуре.