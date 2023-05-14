Стало известно, какую максимальную пенсию можно получить за выслугу лет

Пожилая женщина получает пенсию в Изюме. Фото: УНИАН

Несмотря на войну, пенсии украинцам продолжают выплачиваться. Отмечается, что пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям работавших на работах граждан, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности.

Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в интервью для ТСН.

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Как отмечается, условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, согласно которому назначается такая пенсия.

"Если речь идет о перерасчете пенсий за выслугу лет, то они проводятся и сегодня, по общим определенным правилам", — говорится в сообщении.

Евгений Капинус отмечает, что максимальный размер пенсии за выслугу лет независимо от закона, согласно которому назначается такая пенсия, не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность. В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что в Пенсионном фонде Украины обнародовали размер добровольных взносов для граждан трудоспособного возраста, которые могут оказать положительное влияние на размер будущих пенсионных выплат. При этом плательщик может начислять его как себе, так и другому лицу.

А также в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что пенсионеры могут получать свои законные выплаты даже за границей. Сделать это можно по упрощенной процедуре.