Стало відомо, яку максимальну пенсію можна отримати за вислугу років

Літня жінка отримує пенсію в Ізюмі. Фото: УНІАН

Не зважаючи на війну, пенсії українцям продовжуються виплачуватись. Зазначається, що пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, що працювали на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус в інтервʼю для ТСН.

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Як зазначається, умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина, та закону, згідно з яким призначається така пенсія.

"Якщо мова йде про перерахунок пенсій за вислугу років, то вони проводяться і сьогодні, за загальними визначеними правилами", — йдеться в повідомленні.

Євген Капінус зазначає, що максимальний розмір пенсії за вислугу років, незалежно від закону, згідно з яким призначається така пенсія, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. На даний час максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Пенсійному фонді України оприлюднили розмір добровільних внесків для громадян працездатного віку, які можуть позитивно вплинути на розмір майбутніх пенсійних виплат. При цьому платник може нараховувати його як собі, так і іншій особі.

А також у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадали, що пенсіонери можуть отримувати свої законні виплати навіть за кордоном. Зробити це можна за спрощеною процедурою.