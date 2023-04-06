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Стало известно, когда доллар прекратит падение: финансисты сделали точные прогнозы

6 апреля 2023 07:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара в Украине — финансисты прогнозируют подорожание валюты
Американская валюта может снова вернуться к удорожанию
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском наличном рынке доллар США постепенно дешевеет. Однако уже к концу недели американская валюта может снова вернуться к удорожанию.

Такие прогнозы по курсу озвучила финансист Анна Золотько.

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Какая сейчас ситуация на рынке

По словам эксперта, в ближайшее время нет никаких факторов, которые могли бы угрожать стабильности национальной валюты. Учитывая, что курс доллара движется к уровню официальному, установленному Национальным банком Украины (НБУ), такая динамика должна скоро прекратиться.

"Если учесть приближение показателей наличного рынка к стоимости валюты с размещением на депозите, ожидать сохранения динамики на прошлой неделе не стоит", отметила Золотько.

По прогнозу специалиста, скорее всего, усиление спроса на наличную валюту из-за ее временного удешевления может спровоцировать резкий рост ее стоимости. Следовательно, уже к концу недели курс может подняться до "коридора" 37,4-38,2 грн за доллар.

Курс в обменниках и банках

В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,10 и 37,23 грн/долл. — продают. Евро покупают за 40,80, а продают за 40,99.

В некоторых ведущих украинских финучреждениях американская валюта приближается к уровню 37,00 грн/долл.

ПриватБанк — 36,70 грн – 37,20 грн;
Ощадбанк — 37,70 грн – 38,00;
Укрэксимбанк — 37,00 грн – 37,60 грн;
"Райффайзен" — 37,50 грн – 38,30 грн;
ПУМБ — 37,10 грн  – 38,10 грн.

Напомним, с января текущего года Национальный банк впервые за время войны перестал запускать "печатный станок". Наполнение государственного бюджета шло без эмиссии гривны. Об этом сообщалось ранее в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

Также мы писали, что в Украине в течение года средняя стоимость американской валюты может составить 39,5 гривны за доллар, однако максимально может достичь выше 45 при самых плохих условиях. Такие прогнозы озвучивают финансовые аналитики, ввиду информации правительства о росте экономики на 1%. Об этом говорят специалисты международного банковского холдинга Morgan Stanley.

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