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Стало известно, когда могут измениться тарифы на электричество

28 декабря 2023 08:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на электричество — названа дата, когда могут измениться цены
Коммунальные платежки. Фото: fakty.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство продлило возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов (ПСО) на электрическую энергию до мая 2024 года. Таким образом, тарифы на свет не будут пересматриваться еще четыре месяца.

Об таком решении Кабинета министров сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Решение правительства по тарифам на электричество

По словам главы правительства, население в дальнейшем сможет платить за электроэнергию по действующему тарифу во время зимы и в начале весны 2024 года.

"Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт·ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", — сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что украинской энергетике удается успешно преодолевать первый месяц зимы. Объема генерации достаточно для того, чтобы обеспечивать светом и теплом дома украинцев и работу предприятий.

При этом за последнюю неделю Украине пришлось дважды оказывать аварийную помощь Польше, принимая дополнительный объем энергии.

Что говорят эксперты сферы энергетики

Как отметил эксперт по тарифам и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко, комментируя решение правительства о продлении действия ПСО по электроэнергии до конца апреля следующего года, после этого периода власти могут пересмотреть тарифы на свет для населения.

"Как я и прогнозировал, с 1 мая нас ждет подорожание электроэнергии до 3,5 грн за кВт·ч", — написал он в Telegram-канале.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

Новини. LIVE писали, когда в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут вырасти в несколько раз.

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