Тарифи на електрику — названо дату, коли можуть змінитися ціни

Комунальні платіжки. Фото: fakty.ua

Український уряд продовжив дію покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів (ПСО) на електричну енергію до травня 2024 року. Таким чином, тарифи на світло не переглядатимуть ще чотири місяці.

Про таке рішення Кабінету міністрів повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

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Рішення уряду щодо тарифів на електрику

За словами очільника уряду, населення надалі зможе платити за електроенергію за чинним тарифом під час зими та на початку весни 2024 року.

"Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", — повідомив Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що українській енергетиці вдається успішно долати перший місяць зими. Обсягу генерації достатньо для того, щоб забезпечувати світлом і теплом оселі українців та роботу підприємств.

При цьому за останній тиждень Україні довелося двічі надавати аварійну допомогу Польщі, приймаючи додатковий об'єм енергії.

Що кажуть експерти сфери енергетики

Як зазначив експерт з тарифів та питань житлово-комунального господарства Олег Попенко, коментуючи рішення уряду про продовження дії ПСО щодо електроенергії до кінця квітня наступного року, після цього періоду влада може переглянути тарифи на світло для населення.

"Як я і прогнозував, з 1 травня нас чекає подорожчання електроенергії до 3,5 грн за кВт⋅год", — написав він у Telegram-каналі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

Новини.LIVE писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.