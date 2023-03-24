Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Стартовал прием заявок от ветеранов на гранты до 1,5 млн грн arrow

Стартовал прием заявок от ветеранов на гранты до 1,5 млн грн

24 марта 2023 14:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь ветеранам — стартовал прием заявок на гранты до 1,5 млн грн
Деньги выделяют на открытие или развитие собственного бизнеса
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине стартовала программа "РобиТИ своє", рассчитанная на ветеранов. Она предусматривает предоставление грантов до 1,5 млн грн на открытие или развитие собственного бизнеса.

О деталях программы сообщает пресс-служба Украинского ветеранского фонда.

Читайте также:

Грантовая программа "РобиТИ своє"

Как отмечается, приобщиться к проекту могут ветераны и ветеранки, родственники павших военных. Это уже третий этап программы макрофинансирования.

Размер безвозвратной помощи будет колебаться от 500 тысяч до 1,5 млн гривен. Общий бюджет программы 15 млн гривен.

Как отметили в Украинском ветеранском фонде, таким образом намерены поддержать бизнес-способность ветеранов и их семей.

"В 2022 году УВФ провел два конкурса макрофинансирования и 53 победителя получили финансирование на суммы от 500 тысяч до миллиона гривен. Надеемся, что программа этого года сможет поддержать еще больше нишевых предприятий из продовольственной сферы", — отметили в фонде.

Как подать заявку на участие

Заявки будут приниматься с 24 марта до 00:00 10 апреля 2023 года. Присоединиться могут как юридические лица, так и физлица-предприниматели.

Вместе с заявкой следует добавить также следующее:

  • срок воплощения проекта;
  • справку о составе руководящих органов (для компаний);
  • решение руководящих органов об участии в конкурсном отборе проектов (для компаний);
  • проектную заявку;
  • смету;
  • гарантийное письмо об отсутствии фактов незаконного получения или нецелевого использования средств;
  • гарантийное письмо от лица (лиц), планирующих осуществить частичное финансирование или софинансирование.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят отменить пожизненные льготы для ветеранов российско-украинской войны после демобилизации. В свою очередь, предлагают ввести помощь на несколько лет.

С февраля в стране изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили.

Также мы писали, что в Комитете по вопросам бюджета ВРУ заявили, что хотя сумма расходов на оборону выросла более чем на полтриллиона гривен, принятые изменения в госбюджет не предусматривают возврата повышенной зарплаты военнослужащим.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

Новина з фото

15:09 Номинант на "Оскар-2023" расстался со своей возлюбленной, с которой встречался пять лет: причина

15:04 Гауляйтер Аксенов создал свой НДС в Крыму: СМИ нашли связь с "Вагнер"

15:03 Легенда бокса столкнула Усика и Фьюри лбами

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:55 Суд вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны Украины за взяточничество

Новина з фото

14:50 Весеннее аномальное потепление смоет дождями: неожиданный прогноз от Укргидрометцентра

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з фото

14:31 В Киеве полиция открыла дело против переселенцев, которые выбросили собаку из окна

Новина з фото

14:28 Правоохранители получили от журналистов видео, которые доказывают зверства рф в Буче

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з відео

14:01 Украина передала россии часть пленных оккупантов без обмена: подробности

Новина з відео

12:40 Флоту рф уже не так спокойно в своей "тихой гавани", — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:27 Залужный вспомнил о ракетном ударе по базе оккупантов в Бердянске

Новина з відео

12:26 Linkin Park представил неизданную ранее песню, видеоряд к которой подобрал искусственный интеллект

Новина з відео

12:10 "Зерновая сделка": рф пытается манипулировать миром

Новина з відео

11:58 Солистка группы KAZKA посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу

Новина з відео

11:56 Певица из оккупированного Мелитополя сняла клип на песню "Парова машина"

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

Актуальное по теме

None 24 Март 15:07

В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

None 24 Март 15:09

Номинант на "Оскар-2023" расстался со своей возлюбленной, с которой встречался пять лет: причина

None 24 Март 15:04

Гауляйтер Аксенов создал свой НДС в Крыму: СМИ нашли связь с "Вагнер"

None 24 Март 15:07

Легенда бокса столкнула Усика и Фьюри лбами

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB