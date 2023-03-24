Помощь ветеранам — стартовал прием заявок на гранты до 1,5 млн грн

Стартовал прием заявок от ветеранов на гранты до 1,5 млн грн
В Украине стартовала программа "РобиТИ своє", рассчитанная на ветеранов. Она предусматривает предоставление грантов до 1,5 млн грн на открытие или развитие собственного бизнеса.
О деталях программы сообщает пресс-служба Украинского ветеранского фонда.
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Грантовая программа "РобиТИ своє"
Как отмечается, приобщиться к проекту могут ветераны и ветеранки, родственники павших военных. Это уже третий этап программы макрофинансирования.
Размер безвозвратной помощи будет колебаться от 500 тысяч до 1,5 млн гривен. Общий бюджет программы — 15 млн гривен.
Как отметили в Украинском ветеранском фонде, таким образом намерены поддержать бизнес-способность ветеранов и их семей.
"В 2022 году УВФ провел два конкурса макрофинансирования и 53 победителя получили финансирование на суммы от 500 тысяч до миллиона гривен. Надеемся, что программа этого года сможет поддержать еще больше нишевых предприятий из продовольственной сферы", — отметили в фонде.
Как подать заявку на участие
Заявки будут приниматься с 24 марта до 00:00 10 апреля 2023 года. Присоединиться могут как юридические лица, так и физлица-предприниматели.
Вместе с заявкой следует добавить также следующее:
- срок воплощения проекта;
- справку о составе руководящих органов (для компаний);
- решение руководящих органов об участии в конкурсном отборе проектов (для компаний);
- проектную заявку;
- смету;
- гарантийное письмо об отсутствии фактов незаконного получения или нецелевого использования средств;
- гарантийное письмо от лица (лиц), планирующих осуществить частичное финансирование или софинансирование.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине хотят отменить пожизненные льготы для ветеранов российско-украинской войны после демобилизации. В свою очередь, предлагают ввести помощь на несколько лет.
С февраля в стране изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили.
Также мы писали, что в Комитете по вопросам бюджета ВРУ заявили, что хотя сумма расходов на оборону выросла более чем на полтриллиона гривен, принятые изменения в госбюджет не предусматривают возврата повышенной зарплаты военнослужащим.