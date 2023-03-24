Помощь ветеранам — стартовал прием заявок на гранты до 1,5 млн грн

Деньги выделяют на открытие или развитие собственного бизнеса

В Украине стартовала программа "РобиТИ своє", рассчитанная на ветеранов. Она предусматривает предоставление грантов до 1,5 млн грн на открытие или развитие собственного бизнеса.

О деталях программы сообщает пресс-служба Украинского ветеранского фонда.

Грантовая программа "РобиТИ своє"

Как отмечается, приобщиться к проекту могут ветераны и ветеранки, родственники павших военных. Это уже третий этап программы макрофинансирования.

Размер безвозвратной помощи будет колебаться от 500 тысяч до 1,5 млн гривен. Общий бюджет программы — 15 млн гривен.

Как отметили в Украинском ветеранском фонде, таким образом намерены поддержать бизнес-способность ветеранов и их семей.

"В 2022 году УВФ провел два конкурса макрофинансирования и 53 победителя получили финансирование на суммы от 500 тысяч до миллиона гривен. Надеемся, что программа этого года сможет поддержать еще больше нишевых предприятий из продовольственной сферы", — отметили в фонде.

Как подать заявку на участие

Заявки будут приниматься с 24 марта до 00:00 10 апреля 2023 года. Присоединиться могут как юридические лица, так и физлица-предприниматели.

Вместе с заявкой следует добавить также следующее:

срок воплощения проекта;

справку о составе руководящих органов (для компаний);

решение руководящих органов об участии в конкурсном отборе проектов (для компаний);

проектную заявку;

смету;

гарантийное письмо об отсутствии фактов незаконного получения или нецелевого использования средств;

гарантийное письмо от лица (лиц), планирующих осуществить частичное финансирование или софинансирование.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят отменить пожизненные льготы для ветеранов российско-украинской войны после демобилизации. В свою очередь, предлагают ввести помощь на несколько лет.

С февраля в стране изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили.

Также мы писали, что в Комитете по вопросам бюджета ВРУ заявили, что хотя сумма расходов на оборону выросла более чем на полтриллиона гривен, принятые изменения в госбюджет не предусматривают возврата повышенной зарплаты военнослужащим.