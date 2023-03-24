Допомога ветеранам — стартував прийом заявок на гранти до 1,5 млн грн

Гроші виділяють на відкриття чи розвиток власного бізнесу

В Україні стартувала програма "РобиТИ своє", розрахована на ветеранів. Вона передбачає надання грантів до 1,5 млн грн на відкриття чи розвиток власного бізнесу.

Про деталі програми інформує пресслужба Українського ветеранського фонду.

Грантова програма "РобиТИ своє"

Як зазначається, долучитися до проєкту можуть ветерани та ветеранки, родичі полеглих військових. Це вже третій етап програми макрофінансування.

Розмір безповоротної допомоги коливатиметься від 500 тисяч до 1,5 млн гривень. Загальний бюджет програми — 15 млн гривень.

Як зауважили в Українському ветеранському фонді, таким чином мають намір підтримати бізнес-спроможність ветеранів та їхніх сімей.

"У 2022 році УВФ провів два конкурси макрофінансування й 53 переможці отримали фінансування на суми від 500 тисяч до мільйона гривень. Сподіваємось, що цьогорічна програма зможе підтримати ще більше нішевих підприємств з продовольчої сфери", — зауважили у фонді.

Як подати заявку на участь

Заявки прийматимуть з 24 березня до 00:00 години 10 квітня 2023 року. Долучитися можуть як юридичні особи, так і фізособи-підприємці.

Разом із заявкою потрібно додати також наступне:

термін втілення проєкту;

довідку про склад керівних органів (для компаній);

рішення керівних органів про участь у конкурсному відборі проєктів (для компаній);

проєктну заявку;

кошторис;

гарантійний лист щодо відсутності фактів незаконного одержання чи нецільового використання коштів;

гарантійний лист від особи (осіб), що планують здійснити часткове фінансування або співфінансування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати довічні пільги для ветеранів російсько-української війни після демобілізації. Натомість пропонують запровадити допомогу на кілька років.

З лютого в країні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.

Також ми писали, що у Комітеті з питань бюджету ВРУ заявили, що хоч сума видатків на оборону зросла на понад пів трильйона гривень, ухвалені зміни до держбюджету не передбачають повернення підвищеної зарплатні військовослужбовцям.