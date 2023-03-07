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Скачок цен на коммуналку: украинцев предупредили о неизбежном росте тарифов

7 марта 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на коммуналку — украинцев предупредили о неизбежном росте цен
Цены могут повысить летом, чтобы население успело привыкнуть
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги неизбежно  изменятся. Это произойдет после завершения отопительного сезона.

Что будет с тарифами, сообщают Новини.LIVE.

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Как рассказывают эксперты, тарифы на коммуналку в стране могут вырасти летом. Особенно ощутимым это будет для обычных потребителей, тогда как наиболее уязвимых обещают защитить путем предоставления государственной помощи в виде субсидий и льгот.

О том, что повысятся тарифы на электроэнергию в Украине, заявляют в правительстве. Сейчас в Кабинете министров работает несколько рабочих групп, рассматривающих разные варианты пересмотра тарифов, одна из которых предусматривает модификацию системы субсидий, другие — разные тарифы в зависимости от объемов потребления. К соответствующему обсуждению было подключено Министерство социальной политики.

Как рассказали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, российская агрессия дорого обошлась энергетике, и чтобы успешно пройти следующий отопительный сезон, уже сейчас нужно восстанавливать уничтоженное, поэтому необходимо повышение тарифов. Обсуждение этого вопроса продлится несколько месяцев, после чего правительство должно вынести вердикт.

В частности, планируется пересмотреть тарифы на электроэнергию и для бизнеса, которому сейчас обходится в 5,5 грн за киловатт. Однако, на сколько может вырасти, неизвестно.

Повышение тарифов на газ

Допускают и повышение тарифов на природный газ. Чиновники выступали за это еще в начале отопительного сезона 2022-2023 годов. По их словам, стоимость "голубого топлива" для населения неоправданно низка.

Как отметил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко в комментарии СМИ, цены на газ собираются повышать хотя бы из-за того, что НАК "Нафтогаз" — на грани дефолта.

"Я думаю, что есть желание руководства НАК "Нафтогаз" инициировать поднятие цен на газ для населения, потому что НАК убыточен, он на грани дефолта. Это доработались и Коболев, и Витренко. И поэтому это нужно изучать. Нелегкая задача. Мы будем все делать, чтобы этого не произошло. Но я вижу и тенденции такие, и желания энергетических компаний, государственной, в том числе, и правительства идти на такое повышение", — отметил он.

По мнению эксперта по вопросам ЖКХ Олега Попенко, тариф на газ для большинства населения (а сейчас более 90% потребителей покупают ресурс у Нафтогаза) вскоре повысят с 7,96 до 12-14 грн/кубометр. Таким образом, стоимость газа может вырасти не менее чем в полтора раза.

"Конечно, будут повышаться тарифы. Здесь вопрос скорее в том, после победы или во время войны... По моим ощущениям, как минимум, до конца лета никто не будет пересматривать тарифы", — отметил он.

При этом ранее депутаты заявляли, что не собираются затягивать с повышением тарифов. Хотели сразу заняться этим вопросом до нового отопительного сезон.

Напомним, в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

Также мы писали, что "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

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