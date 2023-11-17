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Субсидия на отопительный сезон не для всех — что делать должникам

17 ноября 2023 07:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — как получить помощь должникам
Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам за потребленные услуги.

О том, как оформить субсидию тем, у кого скопился долг, рассказали представители Министерства социальной политики.

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Как получить субсидии при наличии долга

По данным Министерства социальной политики, государство продолжает предоставлять субсидии. Чтобы получить помощь в полном объеме, нужно предоставить пакет документов до 30 ноября. Однако злостным должникам оформить ее не удастся. Если гражданин согласится постепенного погашать долг, тогда можно рассчитывать на поддержку в оплате коммуналки.

Так, в помощи на оплату коммунальных услуг отказывают, если:

  • у потребителя накопился долг за коммунальные услуги на сумму более 40 необлагаемых минимумов доходов граждан и составляет 680 грн;
  • срок просроченного долга составляет более трех месяцев.

"Даже при таких обстоятельствах жилищная субсидия может быть назначена, в частности, в случае заключения договора реструктуризации задолженности между предоставлятелем и потребителем коммунальной услуги. Копия такого договора приобщается к заявлению на субсидию", — сообщили в ведомстве.

Если в назначении субсидии на коммунальные услуги гражданину отказали из-за долга, можно подать новое заявление о ее назначении, однако на этот раз в заявлении необходимо указать только те услуги, по которым суммы задолженности нет.

Договор реструктуризации

Украинцам объяснили, как можно оформить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности за полученные услуги.

Реструктуризацией или рассрочкой задолженности называют равномерно распределенные на определенный срок добровольные выплаты суммы долга. Ее можно оформить на:

  • содержание жилья и коммунальных услуг;
  • горячее и холодное водоснабжение;
  • отопление;
  • газоснабжение;
  • услуги водоотвода;
  • электроэнергию;
  • вывоз бытового мусора.

Чтобы заключить договор и использовать механизм реструктуризации (рассрочки) задолженности за коммунальные услуги, необходимо:

  • подать заявление, оригиналы и копии следующих документов:
  • паспорт (или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра);
  • карточка налогоплательщика (не предоставляется владельцем ID-карты при наличии ИНН в указанном документе);
  • документ, подтверждающий право собственности жилым помещением/квартирой и выписку из Госреестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;
  • доверенность представителя и его паспорт (если договор будет заключаться представителем собственника).

Больше о коммуналке

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украина" рассказали украинским потребителям о случаях, когда происходит полная оплата за природный газ, а задолженность не уменьшается. На то, почему остается долг, есть несколько объяснений.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

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