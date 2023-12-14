Субсидии в Украине — из-за какой детали можно легко потерять помощь

Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы жалуются на лишение помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг. Причиной потери субсидии на зиму может стать большая покупка.

Об этом говорится в жалобе на странице Пенсионного фонда в соцсети Facebook.

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Операции по покупке и субсидии

Как пояснили, специалисты Пенсионного фонда, по действующему украинскому законодательству, существуют некоторые ограничения, из-за которых можно лишиться субсидии. Особенно это касается совершения дорогостоящих покупок.

В одном из сообщений на странице ПФУ украинка попросила объяснить, почему ей отменили предоставленную субсидию. Вопрос касался сделки с имуществом. Она приобрела квартиру недавно, и ПФУ принял это во внимание во время подсчета доходов.

"Прошу объяснить, почему прекратили выплату субсидии, если при ее начислении учтены мои доходы за I полугодие 2023 года, а в течение года перед назначением субсидии я не осуществляла покупку или продажу товара на сумму свыше 50 тыс. грн, ведь факт такой покупки влияет на назначение субсидии на следующий срок?", — говорится в сообщении.

Специалисты ПФУ объяснили, что есть некоторые особенности учета доходов и крупных покупок при назначении субсидии. Так, сейчас выплаты не назначают, если кто-то из домохозяйства или член семьи из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией или назначением помощи без обращения, совершил операцию на сумму более 50 тысяч гривен. Размер финансовой операции учитывается на момент совершения покупки. Поэтому женщина будет иметь право обратиться за жилищной субсидией только в 2025 году.

Джерело: Fb ПФУ

Утрата права на субсидию в 2023 году

По закону граждане, на которых оформлены субсидии, должны в течение 30 календарных дней с момента появления обстоятельств, которые могут повлиять на назначение помощи, проинформировать об этом ПФУ.

Так, специалисты должны пересматривать право на субсидию, если у потребителя коммунальных услуг произошли изменения в составе зарегистрированных членов домохозяйства, их социального статуса.

Также ПФУ заинтересуется правомерностью предоставления помощи, если произошли перечень получаемых услуг коммунального хозяйства, условий их предоставления, в случае смены управляющего, исполнителя услуг, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Пересматривают право и размер выплаты при совершении одноразовых дорогих покупок. Сейчас установлен предел в 50 тысяч гривен. Также, если граждане купили или приобрели право собственности:

на имущество, стоимость которого тоже больше 50 тысяч гривен;

на транспорт, кроме мопедов и прицепов;

жилые помещения в городах или поселках городского типа.

В то же время если в таких случаях речь идет о недвижимости в сельской местности, то этот факт не влияет на право получения субсидии.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.