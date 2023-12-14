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Субсидію можна легко втратити — яка деталь позбавить допомоги

14 грудня 2023 07:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — через яку деталь можна легко втратити допомогу
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці скаржаться на позбавлення допомоги з оплати житлово-комунальних послуг. Причиною втрати субсидії на зиму може стати чимала покупка.

Про це йдеться у скарзі на сторінці Пенсійного фонду у соцмережі Facebook.

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Операції з купівлі та субсидії

Як пояснили фахівці Пенсійного фонду, за чинним українським законодавством, існують деякі обмеження, через які можна позбутися субсидії. Особливо це стосується здійснення дорогих покупок.

В одному з повідомлень на сторінці ПФУ українка попросила пояснити, чому їй скасували надавану субсидію. Питання стосувалося операції з майном. Вона придбала квартиру нещодавно, і ПФУ взяв це до уваги під час обрахунку доходу.

"Прошу пояснити чому припинили виплату субсидії, якщо при її нарахуванні враховані мої доходи за І півріччя 2023 року, а протягом року перед призначенням субсидії я не здійснювала купівлю або продаж товару на суму понад 50 тис. грн, адже факт такої купівлі впливає на призначення субсидії на наступний термін?", — йдеться у повідомленні.

 

субсидії
Джерело: FB ПФУ

Фахівці ПФУ пояснили, що є деякі особливості врахування доходів та значних покупок при призначенні субсидії. Так, зараз виплати не призначають, якщо хтось з домогосподарства чи член родини із складу домогосподарства упродовж 12 місяців перед зверненням за субсидією чи призначенням допомоги без звернення, здійснив операцію на суму більш ніж 50 тисяч гривень.

Розмір фінансової операції враховують на момент здійснення купівлі. Через це жінка матиме право звернутися за житловою субсидією лише у 2025 році.

 

субсидії
Джерело: FB ПФУ

Втрата права на субсидію у 2023 році

За законом, громадяни, на яких оформлено субсидії, мають протягом 30 календарних днів з моменту появи обставин, які можуть вплинути на призначення допомоги, поінформувати про це ПФУ.

Так, фахівці мають переглядати право на субсидію, якщо у споживача комунальних послуг відбулися зміни у складі зареєстрованих членів домогосподарства, їхнього соціального статусу.

Також ПФУ зацікавиться правомірністю надання допомоги, якщо сталися зміни у переліку отримуваних послуг комунального господарства, умов їх надання, у разі зміни управителя, виконавця послуг, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Переглядають право та розмір виплати у разі здійснення одноразових дорогих покупок. Зараз встановлено граничну межу у 50 тисяч гривень. Також, якщо громадяни купили чи набули права власності:

  • на майно, вартість якого теж більша за 50 тисяч гривень;
  • на транспорт, окрім мопедів та причепів;
  • житлові приміщення у містах чи селищах міського типу.

Водночас, якщо в таких випадках йдеться про нерухомість у сільській місцевості, то цей факт не впливає на право отримання субсидії.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

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