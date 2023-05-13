В Україні спростять процедуру оформлення допомоги на оплату комуналки

Українські гривні. Фото: Pixabay

Незабаром в Україні спростять оформлення та отримання фінансової допомоги на оплату комунальних послуг. Повідомлення про право на субсидію будуть надсилати через додаток "Дія". Українці зможуть прийняти пропозицію про допомогу або ж відмовитися.

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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За словами Жолнович, громадянам, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% доходів, будуть в превентивному порядку пропонувати субсидії.

"Ми зможемо сказати — ви маєте право на субсидію. Ми бачимо, що у вас п'ять членів сім'ї проживає разом, ось ваші доходи — ми зробили верифікацію. Ваші витрати по комуналці більше, ніж ваші доходи в процентному співвідношенні. І ми можемо вам таку допомогу запропонувати", — розповіла Жолнович.

Вона повідомила, що такі пропозиції будуть формуватися на даних державних органів про доходи кожного домогосподарства та його витрати на комунальні послуги. За її словами, на момент надходження повідомлення в "Дію" для субсидіанта вже сформують пакет документів у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) озвучили суму, на яку може зрости житлово-комунальна платіжка після підвищення тарифів на електроенергію. За одним з варіантів, очікується подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.