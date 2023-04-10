Субсидии автоматически назначат не всем - кому нужно подавать документы

Субсидии автоматически назначат не всем: кому следует подать заявление и декларацию
В Украине в мае 2023 будут автоматически переназначены жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон. Однако это касается не всех.
В пресс-службе правительства уточнили, кому из украинцев придется подавать документы.
Кому нужно подать заявление и декларацию
Как отметили в Кабинете министров, подавляющему большинству граждан, получавших жилищную субсидию в отопительный период, можно не предоставлять документы. Требование подавать заявление и декларацию распространяется на граждан в следующих случаях:
- если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- кто-то из членов домохозяйства арендует жилое помещение для проживания и оплачивает ЖКУ;
- количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве меньше числа зарегистрированных;
- домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
Подавать документы можно несколькими способами:
- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- почтой, в адрес отдела ПФУ;
- дистанционно через портал электронных услуг ПФУ или приложение Пенсионного фонда.
Как учитывают доходы
Также в правительстве напомнили, как учитывают доходы членов домохозяйства. Так, если жилищную субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, то для ее расчета берут среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на назначение жилищной субсидии даже при отсутствии договора на аренду жилья. Однако для этого нужно собрать пакет других документов.
Ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.