Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Субсидии автоматически назначат не всем: кому следует подать заявление и декларацию arrow

Субсидии автоматически назначат не всем: кому следует подать заявление и декларацию

10 апреля 2023 12:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии автоматически назначат не всем - кому нужно подавать документы
Многим украинцам придется снова нести документы в ПФУ / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в мае 2023 будут автоматически переназначены жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон. Однако это касается не всех.

В пресс-службе правительства уточнили, кому из украинцев придется подавать документы.

Читайте также:

Кому нужно подать заявление и декларацию

Как отметили в Кабинете министров, подавляющему большинству граждан, получавших жилищную субсидию в отопительный период, можно не предоставлять документы. Требование подавать заявление и декларацию распространяется на граждан в следующих случаях:

  • если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • кто-то из членов домохозяйства арендует жилое помещение для проживания и оплачивает ЖКУ;
  • количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве меньше числа зарегистрированных;
  • домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Подавать документы можно несколькими способами:

  • лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • почтой, в адрес отдела ПФУ;
  • дистанционно через портал электронных услуг ПФУ или приложение Пенсионного фонда.

Как учитывают доходы

Также в правительстве напомнили, как учитывают доходы членов домохозяйства. Так, если жилищную субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, то для ее расчета берут среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на назначение жилищной субсидии даже при отсутствии договора на аренду жилья. Однако для этого нужно собрать пакет других документов.

Ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB