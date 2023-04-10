Субсидии автоматически назначат не всем - кому нужно подавать документы

Многим украинцам придется снова нести документы в ПФУ / Фото: google.com

В Украине в мае 2023 будут автоматически переназначены жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон. Однако это касается не всех.

В пресс-службе правительства уточнили, кому из украинцев придется подавать документы.

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Кому нужно подать заявление и декларацию

Как отметили в Кабинете министров, подавляющему большинству граждан, получавших жилищную субсидию в отопительный период, можно не предоставлять документы. Требование подавать заявление и декларацию распространяется на граждан в следующих случаях:

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

кто-то из членов домохозяйства арендует жилое помещение для проживания и оплачивает ЖКУ;

количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве меньше числа зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Подавать документы можно несколькими способами:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

почтой, в адрес отдела ПФУ;

дистанционно через портал электронных услуг ПФУ или приложение Пенсионного фонда.

Как учитывают доходы

Также в правительстве напомнили, как учитывают доходы членов домохозяйства. Так, если жилищную субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, то для ее расчета берут среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на назначение жилищной субсидии даже при отсутствии договора на аренду жилья. Однако для этого нужно собрать пакет других документов.

Ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.