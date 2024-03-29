Субсидии на оплату услуг ЖКХ — что изменится с 1 апреля

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 апреля 2024 года для украинских граждан сохранится возможность оформления помощи от государства в виде жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. При этом размер компенсации в дальнейшем будет меньше из-за досрочного завершения отопительного сезона в стране.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Изменения в субсидии с 1 апреля 2024 года

Как известно, апрель — последний месяц отопительного сезона 2023-2024, однако фактически во многих регионах страны его завершат досрочно из-за резкого потепления.

В отопительный сезон средний размер пособия на оплату услуг ЖКХ в отопительный сезон составлял около 1,41 тыс. грн, из-за отключения отопления произойдет сокращение и размер субсидий.

Рассчитывают жилищную субсидию как разницу между стоимостью коммунуслуг и суммой обязательного платежа. По решению правительства, помощь назначают, если расходы превышают 15% среднемесячного общего дохода домохозяйства до завершения военного положения.

Учитывая это, для каждого сумма будет индивидуальна. Подробное объяснение, как рассчитать размер пособия, доступно по ссылке.

На 2024 год власти предусмотрели увеличение расходов на жилищные субсидии. На текущий год в государственный бюджет на эти цели заложено 50 млрд грн для трех миллионов семей. Это примерно на 25% больше, чем в прошлом.

Оформить субсидию можно в несколько способов в апреле.

Источник: правительство

Источник: правительство

Потеря субсидий в апреле

В то же время, граждане могут потерять право на субсидии, если не сообщают об определенных изменениях. Так, получатели субсидии обязаны обращаться в ПФУ из сообщениями, если произошли изменения:

в составе зарегистрированных в жилом помещении/доме членов домохозяйств;

в социальном статусе членов домохозяйства (заключение/расторжение брака);

в составе семьи члена домохозяйства;

в списке получаемых коммунальных услуг, условий их предоставления;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом.

Также есть следующие причины отмены жилищной субсидии:

превышение реального потребления коммунуслуг по сравнению с нормативами;

получение дохода больше размера дохода, по которому назначена субсидия;

незаконное получение других видов социальной помощи;

противоправное получение пособия на оплату услуг в других местах проживания;

незаконное использование субсидии для других целей, чем оплата коммунальных услуг;

факт покупки нового авто, недвижимости или наличие депозита, более 100 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассказала, планируют ли пересматривать тарифы в апреле 2024 года. В частности известно, что будет с ценами на электрическую энергию.

Также мы писали, что украинские газопоставщики обнародовали тарифы на поставку и распределение природного газа, которые начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Речь идет об информации по областям.