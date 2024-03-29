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Субсидії на комуналку — які зміни чекають з 1 квітня

29 березня 2024 07:51
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Субсидії на оплату послуг ЖКГ — що зміниться з 1 квітня
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 квітня 2024 року для українських громадян збережеться можливість оформлення допомоги від держави у вигляді житлових субсидій на оплату комунальних послуг. При цьому розмір компенсації надалі буде менший через дострокове завершення опалювального сезону в країні.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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Зміни в субсидіях з 1 квітня 2024 року

Як відомо, квітень — останній місяць опалювального сезону 2023−2024, проте фактично в багатьох регіонах країни його завершать достроково через різке потепління.

В опалювальний сезон середній розмір допомоги на оплату послуг ЖКГ в опалювальний сезон становив близько 1,41 тис. грн, через вимкнення опалення відбудеться скорочення і розміру субсидій.

Розраховують житлову субсидію як різницю між вартістю комунпослуг і сумою обов’язкового платежу. За рішенням уряду, допомогу призначають, якщо витрати на перевищують 15% середньомісячного загального доходу домогосподарства до завершення воєнного стану.

З огляду на це, для кожного сума буде індивідуальна. Детальне пояснення, як розрахувати розмір допомоги, доступне за посиланням.

На 2024 рік влада передбачила збільшення видатків на житлові субсидії. На поточний рік у державний бюджет на ці цілі закладено 50 млрд грн для трьох мільйонів родин. Це приблизно на 25% більше, ніж торік.

Оформити субсидію можна у кілька способів у квітні.

 

субсидія
Джерело: уряд
субсидія
Джерело: уряд

Втрата субсидій у квітні

Водночас громадяни можуть втратити право на субсидії, якщо не повідомляють про певні зміни. Так, отримувачі субсидії зобов’язані звертатись до ПФУ із повідомлення, якщо сталися зміни:

  • у складі зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку членів домогосподарств;
  • у соціальному статусі членів домогосподарства (укладення/розірвання шлюбу);
  • у складі родини члена домогосподарства;
  • у списку отримуваних комунальних послуг, умов їх надання;
  • зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком.

Також є такі причини для скасування житлової субсидії:

  • перевищення реального споживання комунпослуг порівняно з нормативами;
  • отримання доходу, що більший за розмір доходу, за яким призначена субсидія;
  • незаконне отримання iнших видiв соціальної допомоги;
  • протиправне одержання допомоги на оплату послуг в iнших мiсцях проживання;
  • незаконне використання субсидії на інші цілі, ніж оплата комунальних послуг;
  • факт купівлі нового авто, нерухомості, чи наявність депозиту, що більший за 100 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розповіла, чи планують переглядати тарифи у квітні 2024 року. Зокрема, відомо, що буде з цінами на електричну енергію.

Також ми писали, що українські газопостачальники оприлюднили тарифи на постачання та розподіл природного газу, які почнуть діяти з 1 квітня 2024 року. Йдеться про інформацію за областями.

комунальні послуги
субсидії
ЖКГ
фінансова допомога
компенсація

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