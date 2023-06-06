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Субсидии на летний период: что важно знать, чтобы не потерять помощь

6 июня 2023 07:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии на летний период — что важно знать, чтобы не лишиться помощи
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях назначения помощи в виде жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый сезон года. Заявления принимаются до конца июня 2023 года.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Назначение субсидий на лето

Как отмечают специалисты фонда, субсидии на лето многим переназначили автоматически. Речь идет о тех, у кого не изменилась информация об имущественном положении, а также о составе семьи.

Однако определенной категории людей следует повторно обратиться за субсидией. Речь идет о ситуации, когда во время отопительного сезона размер платы за коммунальные услуги, взноса или платежа на оплату расходов на управление многоквартирным домом в рамках социальной нормы жилья и социальных нормативов обслуживания не был больше объема обязательного процента коммунального платежа.

Представители таких домохозяйств должны обратиться в органы ПФУ и подать новое заявление с декларацией.

"Важно помнить: в случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение", — отмечают в фонде.

Если субсидию назначают с начала неотапливаемого периода, то для исчисления ее размера учитывают среднемесячный общий доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года, а пенсионную выплату учитывают в объеме начисленной пенсии за март этого года.

Граждане могут подавать документы на назначение субсидий также онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда.

субсидии

Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи.

Также мы писали, что украинцам летом следует готовиться к повышению тарифов не только на электроэнергию, но и воду. Регулятор планирует утвердить новые цены через несколько недель.

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