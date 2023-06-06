Субсидии на летний период — что важно знать, чтобы не лишиться помощи

Субсидии на летний период: что важно знать, чтобы не потерять помощь
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях назначения помощи в виде жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый сезон года. Заявления принимаются до конца июня 2023 года.
Об этом говорится в материалах ПФУ.
Назначение субсидий на лето
Как отмечают специалисты фонда, субсидии на лето многим переназначили автоматически. Речь идет о тех, у кого не изменилась информация об имущественном положении, а также о составе семьи.
Однако определенной категории людей следует повторно обратиться за субсидией. Речь идет о ситуации, когда во время отопительного сезона размер платы за коммунальные услуги, взноса или платежа на оплату расходов на управление многоквартирным домом в рамках социальной нормы жилья и социальных нормативов обслуживания не был больше объема обязательного процента коммунального платежа.
Представители таких домохозяйств должны обратиться в органы ПФУ и подать новое заявление с декларацией.
"Важно помнить: в случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение", — отмечают в фонде.
Если субсидию назначают с начала неотапливаемого периода, то для исчисления ее размера учитывают среднемесячный общий доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года, а пенсионную выплату учитывают в объеме начисленной пенсии за март этого года.
Граждане могут подавать документы на назначение субсидий также онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда.
Источник: ПФУ
Что еще стоит знать
Напомним, граждане, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи.
Также мы писали, что украинцам летом следует готовиться к повышению тарифов не только на электроэнергию, но и воду. Регулятор планирует утвердить новые цены через несколько недель.