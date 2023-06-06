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Субсидії на літній період: що важливо знати, щоб не втратити допомогу

6 червня 2023 07:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії на літній період — що важливо знати, щоб не втратити допомогу
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі призначення допомоги у вигляді житлових субсидій на оплату комунальних послуг в неопалювальний сезон року. Заяви приймають до кінця червня 2023 року.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Призначення субсидій на літо

Як зазначають фахівці фонду, субсидії на літо багатьом перепризначили автоматично. Йдеться про тих, у кого не змінилася інформація про майновий стан, а також склад сім'ї.

Однак певній категорії людей потрібно повторно звернутися за субсидією. Йдеться про ситуацію, коли під час опалювального сезону розмір плати за комунальні послуги, внеску чи платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у рамках соціальної норми житла та соціальних нормативів обслуговування не був більший за обсяг обов’язкового відсотка комунального платежу.

Представники таких домогосподарства повинні звернутися в органи ПФУ та подати нову заяву з декларацією.

"Важливо пам’ятати: у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання", — зазначають у фонді.

Якщо субсидію призначають з початку неопалювального періоду, то для обрахунку її розміру враховують середньомісячний загальний дохід за третій та четвертий квартали попереднього календарного року, а пенсійну виплату враховують в обсязі нарахованої пенсії за березень цього року.

Громадяни можуть подавати документи на призначення субсидій також онлайн — через портал е-послуг Пенсійного фонду.

субсидії

Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, почали отримувати автоматично перепризначені субсидії на літо. Фахівці назвали дев'ять основних причин відмови у наданні допомоги.

Також ми писали, що українцям влітку слід готуватися до підвищення тарифів не тільки на електроенергію, а й на воду. Регулятор планує затвердити нові ціни за кілька тижнів.

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