Субсидии на лето — кого лишат и как оформить помощь

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи и напомнили, как подать заявку в несколько кликов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Кому не назначат субсидию

В ведомстве рассказали, что помощь на оплату коммуналки переназначают на неотапливаемый период — май-сентябрь. Для большинства не нужно повторно обращаться лично, если не произошло изменений в имущественном положении. В последнем случае большое значение в принятии решения о праве на субсидии играют некоторые требования. Не назначат помощь, если:

общая площадь жилья претендента превышает 130 кв. м. для квартиры и 230 кв. м. для домов;

член семьи или домохозяйства провел финансовую операцию на более чем 50 тыс. грн;

есть в собственности более одного жилья;

на счете у банка лежит более 100 тыс. грн;

есть авто, которому не больше пяти лет, или два и более, которому не больше 15 лет;

есть совершеннолетние участники, которые не учатся, не работают или не получают соцпомощь;

претендент не вернул излишне уплаченную субсидию;

есть задолженность по ЖКУ;

есть долги по алиментам.

Как оформить субсидию онлайн

Граждане могут легко подать документы на назначение субсидии онлайн на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по ссылке.

Требуются следующие документы:

заявление;

справка о доходах и расходах.

На сайте ПФУ нужно создать личный кабинет и зайти через квалифицированную электронную подпись (КЭП). Далее необходимо следующее:

на сайте пройти авторизацию с помощью подписи (написать название Аккредитованного центра сертификации ключей, выбрать файл этого ключа, ввести его пароль);

найти пункт "Связь с ПФУ";

выбрать "Оформить жилищную субсидию или льготу";

согласиться на удаленное оповещение;

нажать "Продолжить" и выбрать пункт "Подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";

заполнить все поля этой онлайн-формы;

прикрепить отсканированные файлы через кнопку "Добавить файлы";

нажать кнопку "Сформировать заявление";

далее система позволит ввести цифровую подпись;

нажать "Отправить" документы в ПФУ.

Также можно проверить статус заявки онлайн в личном кабинете, выбрав раздел "Моя заявка" и нажав "Статус заявки".

Больше о субсидиях

Напомним, в Пенсионном фонде предупредили об уменьшении размера жилищных субсидий, которые выплатят в мае за апрель. Суммы сократятся, поскольку завершился отопительный сезон.

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.