Субсидии на лето — кого лишат и как оформить помощь

Субсидии на лето: кого лишат помощи и как оформить в несколько кликов
В Украине граждане, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи и напомнили, как подать заявку в несколько кликов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Кому не назначат субсидию
В ведомстве рассказали, что помощь на оплату коммуналки переназначают на неотапливаемый период — май-сентябрь. Для большинства не нужно повторно обращаться лично, если не произошло изменений в имущественном положении. В последнем случае большое значение в принятии решения о праве на субсидии играют некоторые требования. Не назначат помощь, если:
- общая площадь жилья претендента превышает 130 кв. м. для квартиры и 230 кв. м. для домов;
- член семьи или домохозяйства провел финансовую операцию на более чем 50 тыс. грн;
- есть в собственности более одного жилья;
- на счете у банка лежит более 100 тыс. грн;
- есть авто, которому не больше пяти лет, или два и более, которому не больше 15 лет;
- есть совершеннолетние участники, которые не учатся, не работают или не получают соцпомощь;
- претендент не вернул излишне уплаченную субсидию;
- есть задолженность по ЖКУ;
- есть долги по алиментам.
Как оформить субсидию онлайн
Граждане могут легко подать документы на назначение субсидии онлайн на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по ссылке.
Требуются следующие документы:
- заявление;
- справка о доходах и расходах.
На сайте ПФУ нужно создать личный кабинет и зайти через квалифицированную электронную подпись (КЭП). Далее необходимо следующее:
- на сайте пройти авторизацию с помощью подписи (написать название Аккредитованного центра сертификации ключей, выбрать файл этого ключа, ввести его пароль);
- найти пункт "Связь с ПФУ";
- выбрать "Оформить жилищную субсидию или льготу";
- согласиться на удаленное оповещение;
- нажать "Продолжить" и выбрать пункт "Подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
- заполнить все поля этой онлайн-формы;
- прикрепить отсканированные файлы через кнопку "Добавить файлы";
- нажать кнопку "Сформировать заявление";
- далее система позволит ввести цифровую подпись;
- нажать "Отправить" документы в ПФУ.
Также можно проверить статус заявки онлайн в личном кабинете, выбрав раздел "Моя заявка" и нажав "Статус заявки".
Больше о субсидиях
Напомним, в Пенсионном фонде предупредили об уменьшении размера жилищных субсидий, которые выплатят в мае за апрель. Суммы сократятся, поскольку завершился отопительный сезон.
Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.