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Субсидии на лето: кого лишат помощи и как оформить в несколько кликов

18 мая 2023 07:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии на лето — кого лишат и как оформить помощь
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи и напомнили, как подать заявку в несколько кликов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Кому не назначат субсидию

В ведомстве рассказали, что помощь на оплату коммуналки переназначают на неотапливаемый период — май-сентябрь. Для большинства не нужно повторно обращаться лично, если не произошло изменений в имущественном положении. В последнем случае большое значение в принятии решения о праве на субсидии играют некоторые требования. Не назначат помощь, если:

  • общая площадь жилья претендента превышает 130 кв. м. для квартиры и 230 кв. м. для домов;
  • член семьи или домохозяйства провел финансовую операцию на более чем 50 тыс. грн;
  • есть в собственности более одного жилья;
  • на счете у банка лежит более 100 тыс. грн;
  • есть авто, которому не больше пяти лет, или два и более, которому не больше 15 лет;
  • есть совершеннолетние участники, которые не учатся, не работают или не получают соцпомощь;
  • претендент не вернул излишне уплаченную субсидию;
  • есть задолженность по ЖКУ;
  • есть долги по алиментам.

Как оформить субсидию онлайн

Граждане могут легко подать документы на назначение субсидии онлайн на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по ссылке.

Требуются следующие документы:

  • заявление;
  • справка о доходах и расходах.

На сайте ПФУ нужно создать личный кабинет и зайти через квалифицированную электронную подпись (КЭП). Далее необходимо следующее:

  • на сайте пройти авторизацию с помощью подписи (написать название Аккредитованного центра сертификации ключей, выбрать файл этого ключа, ввести его пароль);
  • найти пункт "Связь с ПФУ";
  • выбрать "Оформить жилищную субсидию или льготу";
  • согласиться на удаленное оповещение;
  • нажать "Продолжить" и выбрать пункт "Подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
  • заполнить все поля этой онлайн-формы;
  • прикрепить отсканированные файлы через кнопку "Добавить файлы";
  • нажать кнопку "Сформировать заявление";
  • далее система позволит ввести цифровую подпись;
  • нажать "Отправить" документы в ПФУ.

Также можно проверить статус заявки онлайн в личном кабинете, выбрав раздел "Моя заявка" и нажав "Статус заявки".

Больше о субсидиях

Напомним, в Пенсионном фонде предупредили об уменьшении размера жилищных субсидий, которые выплатят в мае за апрель. Суммы сократятся, поскольку завершился отопительный сезон.

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

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