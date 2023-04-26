Субсидии на лето — в ПФУ рассказали о нюансах переназначения помощи

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине жилищные субсидии предоставляются гражданам также на неотапливаемый сезон. Многим их переназначат автоматически, однако некоторым лицам нужно собирать документы и писать заявление на продление государственной помощи.

О том, кому необходимо самостоятельно обратиться за назначением помощи, объяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Нюансы переназначения субсидии

В ведомстве отметили, что с 1 мая по 30 сентября 2023 года рассчитают коммунальные субсидии на неотапливаемый период.

С мая части украинцев будут в дальнейшем начислять помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Автоматически продлят право на субсидии при условии, что данные об имущественном положении и составе домохозяйства не претерпели изменений.

Есть категория граждан, которым нужно подавать заявление и декларацию, если хотят, чтобы государство покрывало часть суммы по платежам за коммунальные услуги. Как пояснили в Фонде, субсидию назначат по личному обращению, при следующих условиях:

члены домохозяйства арендуют жилье для проживания, за которые платят коммунальные услуги;

число фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;

в составе домохозяйства есть переселенцы, получающие субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации.

Также в ПФУ предупредили, если граждане подадут заявления в мае-июне, то есть в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, то субсидию назначат "с начала такого сезона, однако не раньше дня возникновения права на его получение".

Кто еще может потерять субсидию

В Украине часть пенсионеров может лишиться права на жилищную субсидию на летний период. В Фонде объяснили, за какой период будут относить к доходу домохозяйства пенсию при назначении государственной помощи на оплату коммунальных услуг с начала неотапливаемого сезона.

Так, в случае назначения субсидии с мая по сентябрь 2023 года совокупный доход будут учитывать за ІІІ-ІV квартал предыдущего календарного года. Доходы в виде пенсии будут учитывать за март текущего года. То есть при расчете субсидии на летний (неотапливаемый) период будет учтена мартовская пенсионная выплата.

Как рассчитывают субсидию

Получить право жилищной субсидии по критериям Министерства соцполитики могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного коммунального платежа.

Процент платежа рассчитывается по установленной формуле и зависит он исключительно от доходов семьи. Определяют среднемесячный совокупный доход домохозяйства, который делится на количество членов домохозяйства.

Устанавливают среднемесячный доход на одного человека и делят на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается жилищная субсидия.

Полученный результат делят на два, а затем умножают на 20%. Так определяется процент среднемесячного совокупного дохода. После чего рассчитывают уже размер обязательной части коммунального платежа. Обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Следовательно, если доход после индексации пенсии окажется достаточным для оплаты коммунальных услуг — гражданин не получит права на государственную помощь.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине граждане будут получать мгновенно жилищные субсидии, также усовершенствуется проверка материального состояния и доходов, на основе чего определяется право на государственную помощь по оплате коммунальных услуг. В правительстве готовится соответствующий экспериментальный проект.

Также мы писали, что в Украине до 30 сентября 2023 года рассчитают коммунальные субсидии на неотапливаемый период. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.