Субсидии в Украине — какие изменения ждут с 1 декабря

Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В декабре текущего года украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых будет больше из-за отопительного сезона. Также правительство существенно увеличило объем денежной помощи на покупку дров и угля.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

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Размер субсидии в декабре

Согласно решению Кабинета министров, субсидию гражданам назначают, если расходы на коммунальные услуги больше 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Что касается размера выплат, то если летом из-за неотапливаемого сезона украинцы получали 350-400 грн, то в отопительный сезон значительно больше — примерно 1,7 тыс. — 1,8 тыс. грн.

Субсидии и льготы на твердое топливо

На зимний сезон 2023-2024 нормативы отопления правительство повысило вчетверо и будут следующие для субсидии:

на уголь — 2,23 тонны;

на дрова — 7,41 тонны.

Был учтен рост стоимости угля и дров, поэтому субсидии и льготы будут покрывать большую часть денежных затрат на покупку твердого топлива.

Размер пособия рассчитывают в индивидуальном порядке для каждой семьи в зависимости от доходов. В этом году для определения размера субсидии на бытовое топливо нет необходимости обращаться специально в органы ПФУ.

Если назначена субсидия на покупку печного топлива, новую помощь пересчитают автоматически. В общей сложности можно получить около 16 тыс. грн компенсации.

Кому необходимо подавать заявление на субсидии

Некоторые категории украинцев смогут получить субсидию на отопительный период 2023-2024 годов, включая новое обращение. А именно:

те, кто подавал заявление на прекращение субсидии и пользовались льготой на оплату ЖКУ, а на отопительный период планируют получить субсидию;

те, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц или какие-либо изменения социального положения.

Какие доходы будут учитываться при расчете субсидии

Для расчета субсидии на отопительный период доходы будут учитываться за I — II кварталы 2023 года согласно нормам Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, утвержденного постановлением правительства № 632. от 22.07.2020.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто может обращаться за назначением субсидии на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый период 2023—2024. Такое право имеют несколько категорий людей.

Также мы писали, что государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.