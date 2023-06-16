Субсидии в Украине: как будет работать новый механизм "в один клик"
Украинцы смогут получать жилищные субсидии гораздо быстрее. В рамках экспериментального проекта граждане смогут оформлять государственную помощь "в один клик".
Об этом информируют специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ), отвечающего за назначение субсидий.
Что предусматривают изменения
Гражданам больше не придется собирать разные справки и заполнять декларацию для получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Во время этой процедуры достаточно подать упрощенный вариант заявления, рассказав о:
- всех членов домохозяйства, претендующего на субсидию;
- место жительства;
- реквизиты счета в банке (IBAN).
После чего специалисты органов Пенсионного фонда смогут получить остальную информацию из разных официальных реестров и баз данных.
Как подать заявление на субсидию "в один клик"
Как отмечается, упрощенные заявления можно будет подавать дистанционно, заверив квалифицированной электронной подписью (КЭП). Для этого доступны следующие ресурсы:
- портал е-услуг Пенсионного фонда;
- мобильное приложение ПФУ;
- портал госуслуг "Дія".
Также это можно сделать с помощью почты или лично. Доступны следующие варианты:
- посетив сервисные центры Пенсионного фонда;
- уполномоченных должностных лиц исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Когда должно заработать новшество
Упрощенное оформление субсидий должно ориентировочно заработать в преддверии отопительного сезона. Пока улаживают технические возможности для реализации механизма. При этом желающие получить субсидию смогут обращаться в ПФУ и по старому механизму.
Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируют "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.
Также сообщалось, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.