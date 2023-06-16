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Субсидии в Украине: как будет работать новый механизм "в один клик"

16 июня 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — как будет работать новый механизм в один клик
Мобильное приложение "Дія". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы смогут получать жилищные субсидии гораздо быстрее. В рамках экспериментального проекта граждане смогут оформлять государственную помощь "в один клик".

Об этом информируют специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ), отвечающего за назначение субсидий.

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Что предусматривают изменения

Гражданам больше не придется собирать разные справки и заполнять декларацию для получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Во время этой процедуры достаточно подать упрощенный вариант заявления, рассказав о:

  • всех членов домохозяйства, претендующего на субсидию;
  • место жительства;
  • реквизиты счета в банке (IBAN).

После чего специалисты органов Пенсионного фонда смогут получить остальную информацию из разных официальных реестров и баз данных.

Как подать заявление на субсидию "в один клик"

Как отмечается, упрощенные заявления можно будет подавать дистанционно, заверив квалифицированной электронной подписью (КЭП). Для этого доступны следующие ресурсы:

  • портал е-услуг Пенсионного фонда;
  • мобильное приложение ПФУ;
  • портал госуслуг "Дія".

Также это можно сделать с помощью почты или лично. Доступны следующие варианты:

  • посетив сервисные центры Пенсионного фонда;
  • уполномоченных должностных лиц исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;
  • Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Когда должно заработать новшество

Упрощенное оформление субсидий должно ориентировочно заработать в преддверии отопительного сезона. Пока улаживают технические возможности для реализации механизма. При этом желающие получить субсидию смогут обращаться в ПФУ и по старому механизму.

Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируют "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Также сообщалось, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

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