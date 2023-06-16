Субсидии в Украине — как будет работать новый механизм в один клик

Мобильное приложение "Дія". Фото: google.com

Украинцы смогут получать жилищные субсидии гораздо быстрее. В рамках экспериментального проекта граждане смогут оформлять государственную помощь "в один клик".

Об этом информируют специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ), отвечающего за назначение субсидий.

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Что предусматривают изменения

Гражданам больше не придется собирать разные справки и заполнять декларацию для получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Во время этой процедуры достаточно подать упрощенный вариант заявления, рассказав о:

всех членов домохозяйства, претендующего на субсидию;

место жительства;

реквизиты счета в банке (IBAN).

После чего специалисты органов Пенсионного фонда смогут получить остальную информацию из разных официальных реестров и баз данных.

Как подать заявление на субсидию "в один клик"

Как отмечается, упрощенные заявления можно будет подавать дистанционно, заверив квалифицированной электронной подписью (КЭП). Для этого доступны следующие ресурсы:

портал е-услуг Пенсионного фонда;

мобильное приложение ПФУ;

портал госуслуг "Дія".

Также это можно сделать с помощью почты или лично. Доступны следующие варианты:

посетив сервисные центры Пенсионного фонда;

уполномоченных должностных лиц исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Когда должно заработать новшество

Упрощенное оформление субсидий должно ориентировочно заработать в преддверии отопительного сезона. Пока улаживают технические возможности для реализации механизма. При этом желающие получить субсидию смогут обращаться в ПФУ и по старому механизму.

Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируют "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Также сообщалось, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.