Субсидії в Україні — як працюватиме новий механізм в один клік

Мобільний застосунок "Дія". Фото: google.com

Українці зможуть отримувати житлові субсидії значно швидше. В рамках експериментального проєкту громадяни зможуть оформлювати державну допомогу "в один клік".

Про це інформують фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ), який відповідає за призначення субсидій.

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Що передбачають зміни

Громадянам більше не доведеться збирати різні довідки та заповнювати декларацію для отримання субсидії на оплату комунальних послуг. Під час цієї процедури буде достатньо подати спрощений варіант заяви, розповівши про:

всіх членів домогосподарства, яке претендує на субсидію;

місце проживання;

реквізити рахунку у банку (IBAN).

Надалі фахівці органів Пенсійного фонду зможуть отримати решту інформації з різних офіційних реєстрів та баз даних.

Як подати заяву на субсидію "в один клік"

Як зазначається, спрощені заяви можна буде подавати дистанційно, завіривши кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Для цього доступні такі ресурси:

портал е-послуг Пенсійного фонду;

мобільний застосунок ПФУ;

портал держпослуг "Дія".

Також це можна зробити за допомогою пошти чи особисто. Доступні такі варіанти:

завітавши у сервісні центри Пенсійного фонду;

до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Коли має запрацювати новація

Спрощене оформлення субсидій має орієнтовно запрацювати перед опалювальним сезоном. Поки що уладнують технічні можливості для реалізації механізму. При цьому охочі отримати субсидію зможуть звертатися в ПФУ і за старим механізмом.

Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

Також повідомлялося, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.