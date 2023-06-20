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Субсидии в Украине: пенсионерам "урежут" помощь на оплату коммуналки

20 июня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — пенсионерам урежут пособие на оплату коммуналки
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине люди пенсионного возраста получат меньший размер жилищной субсидии во время неотапливаемого сезона. Причиной является рост доходов.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Почему сократят размер субсидии

В ПФУ отмечают, что до конца июня 2023 года переназначают пособие на оплату коммунальных услуг на неотапливаемый период — май-сентябрь. Обычно субсидия на неотапливаемый период меньше из-за более низких сумм в платежках в связи с отсутствием теплоснабжения. В то же время, для пенсионеров причиной является рост доходов после повышения пенсий, на основе которых рассчитывается объем материальной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Речь идет о повышении размера пенсий после мартовского перерасчета. Именно этот период будут брать для учета и установления размера пособия по оплате ЖКУ для субсидиантов-пенсионеров.

"Каждая субсидия рассчитывается индивидуально и зависит от расходов, которые использует домохозяйство, и доходов, получаемых членами домохозяйства. Учитывая, что пенсионная выплата возросла, соответствующим образом размер субсидии мог измениться, или вообще быть равным нулю", — отметили в ПФУ.

Кому еще не назначат субсидию

Большинству не нужно повторно обращаться лично для переназначения помощи, если не произошло изменений в имущественном состоянии. В последнем случае большое значение в принятии решения о праве на субсидии играют определенные требования. Не назначат помощь, если:

  • общая площадь жилья претендента превышает 130 кв. м для квартиры и 230 кв. м — для домов;
  • член семьи или домохозяйства проводил финансовую операцию на более 50 тысяч грн;
  • есть в собственности более чем одно жилье;
  • на счете у банка лежит более 100 тыс. грн;
  • есть автомобиль, которому не больше пяти лет, или два и более, которому не больше 15 лет;
  • в домохозяйстве есть совершеннолетние участники, которые не учатся, не работают или не получают социальное пособие;
  • была не возвращена излишне уплаченная субсидия;
  • есть долги по ЖКУ;
  • есть задолженность по алиментам.

В то же время, проживающим в жилье без регистрации, субсидию назначат исключительно на основании договора аренды жилья. Однако есть исключение для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Напомним, в ПФУ рассказали о вариантах получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Денежные средства насчитывают двумя способами.

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

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