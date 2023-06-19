Субсидії в Україні — ПФУ попередив, що допомогу отримають не всі

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попереджають українців, що допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг отримають не всі. Зокрема, можуть відмовити у призначенні субсидії тим, хто орендує житло.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Хто не отримає субсидію

Як зазначають у ПФУ, в Україні тим, хто проживає у житлі без реєстрації, субсидію призначають виключно на підставі договору оренди житла. Проте є виняток для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це прописано в урядовій постанові № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Відповідно до неї, субсидію можуть надати без договору оренди житла внутрішнім переселенцям. При цьому статус ВПО повинен обов'язково підтверджуватися довідкою.

Варто зауважити, що на неопалюваний сезон ПФУ має перепризначити субсидії. Більшості українців це зроблять автоматично, проте ВПО у разі бажання отримувати допомогу не за місцем реєстрації повинні подати повторно заяву.

Що ще слід знати

Невдовзі українцям більше не доведеться збирати різні довідки та заповнювати декларацію для отримання субсидії на оплату комунпослуг. Під час цієї процедури буде достатньо подати спрощений варіант заяви, розповівши про:

всіх членів домогосподарства, яке претендує на субсидію;

місце проживання;

реквізити рахунку у банку (IBAN).

Надалі фахівці органів Пенсійного фонду зможуть отримати решту інформації з різних офіційних реєстрів та баз даних.

Перед опалювальним сезоном має запрацювати спрощене оформлення субсидій. Поки що уладнують технічні можливості для реалізації механізму. При цьому охочі отримати субсидію зможуть звертатися в ПФУ і за старим механізмом.

Нагадаємо, фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли про варіанти отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКГ). Кошти нараховують двома способами.

Також ми писали, що в країні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.