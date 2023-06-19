Субсидии в Украине — ПФУ предупредил, что помощь получат не все

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупреждают украинцев, что помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получат не все. В частности, могут отказать в назначении субсидии тем, кто арендует жилье.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Кто не получит субсидию

Как отмечают в ПФУ, в Украине проживающим в жилье без регистрации, субсидию назначают исключительно на основании договора аренды жилья. Однако есть исключение для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это прописано в правительственном постановлении №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

В соответствии с ним, субсидию могут предоставить без договора аренды жилья внутренним переселенцам. При этом статус ВПЛ должен обязательно подтверждаться справкой.

Следует заметить, что на неотапливаемый сезон ПФУ переназначит субсидии. Большинству украинцев это сделают автоматически, однако ВПЛ в случае желания получать помощь не по месту регистрации должны подать повторно заявление.

Что еще следует знать

Вскоре украинцам больше не придется собирать разные справки и заполнять декларацию для получения субсидии на оплату коммунуслуг. Во время этой процедуры достаточно будет подать упрощенный вариант заявления, рассказав о:

всех членах домохозяйства, претендующего на субсидию;

месте жительства;

реквизитах счета в банке (IBAN).

В дальнейшем специалисты органов Пенсионного фонда смогут получить остальную информацию из разных официальных реестров и баз данных.

Перед отопительным сезоном должно заработать упрощенное оформление субсидий. Пока улаживают технические возможности для реализации механизма. При этом желающие получить субсидию смогут обращаться в ПФУ и по старому механизму.

Напомним, специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали о вариантах получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Денежные средства насчитывают двумя способами.

Также мы писали, что в стране действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.