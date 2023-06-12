Субсидии в Украине — назначение помощи из-за новых тарифов хотят изменить

Субсидии в Украине: назначение помощи через новые тарифы хотят изменить
В Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.
Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович во время эфира национального телемарафона "Єдині новини".
Как изменится механизм получения субсидий
По словам главы Минсоцполитики, главные изменения будут заключаться в том, что для получения денег человеку будет достаточно подать лишь сокращенную версию заявки и сведения о составе семьи. После этого специалисты Министерства самостоятельно соберут всю необходимую информацию о будущем субсидианте.
"В Пенсионном фонде заведены аккаунты или личные кабинеты для всех поставщиков услуг. Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг", — рассказала министр.
Новые тарифы на электричество и воду
В конце мая в правительстве поддержали решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн за киловатт-час (почти вдвое). Хотя Нацкомиссия настаивала на рыночной цене 5,5 грн, однако в Министерстве энергетики Украины обещают в этом году не повышать тариф во второй раз.
В то же время, в ряде регионов могут существенно вырасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Нацкомиссия планировала повысить этот тариф с 1 июня, однако приняла решение перенести заседание на 14 июня. В частности, жители столицы будут вынуждены платить не 30,38, а 40,46 гривны за кубический метр.
Стоимость природного газа в стране обещают не менять. Сейчас подавляющее большинство потребителей получают ресурс от "Нафтогаза Украины". Тариф заморозили на уровне 7,96 грн за один кубометр до 1 мая 2024 года. У других газопоставщиков цена за кубометр "голубого топлива" такова: от 7,7 до 9,99 грн за куб. м.
Напомним, в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.
Также мы писали, что в стране действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.