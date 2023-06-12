Субсидии в Украине — назначение помощи из-за новых тарифов хотят изменить

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович во время эфира национального телемарафона "Єдині новини".

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Как изменится механизм получения субсидий

По словам главы Минсоцполитики, главные изменения будут заключаться в том, что для получения денег человеку будет достаточно подать лишь сокращенную версию заявки и сведения о составе семьи. После этого специалисты Министерства самостоятельно соберут всю необходимую информацию о будущем субсидианте.

"В Пенсионном фонде заведены аккаунты или личные кабинеты для всех поставщиков услуг. Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг", — рассказала министр.

Новые тарифы на электричество и воду

В конце мая в правительстве поддержали решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн за киловатт-час (почти вдвое). Хотя Нацкомиссия настаивала на рыночной цене 5,5 грн, однако в Министерстве энергетики Украины обещают в этом году не повышать тариф во второй раз.

В то же время, в ряде регионов могут существенно вырасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Нацкомиссия планировала повысить этот тариф с 1 июня, однако приняла решение перенести заседание на 14 июня. В частности, жители столицы будут вынуждены платить не 30,38, а 40,46 гривны за кубический метр.

Стоимость природного газа в стране обещают не менять. Сейчас подавляющее большинство потребителей получают ресурс от "Нафтогаза Украины". Тариф заморозили на уровне 7,96 грн за один кубометр до 1 мая 2024 года. У других газопоставщиков цена за кубометр "голубого топлива" такова: от 7,7 до 9,99 грн за куб. м.

Напомним, в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Также мы писали, что в стране действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.