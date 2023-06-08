Субсидии в Украине — у кого отберут часть помощи

Украинская национальная валюта. Фото: google.com

Украинцы, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать полную сумму за жилищно-коммунальные услуги, оказывают помощь в виде субсидии. Однако некоторые граждане должны вернуть часть полученных средств.

Об условиях, при которых государство взыщет назад выплаты, говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Ложная информация о доходах и составе семьи

Как отмечают специалисты ПФУ, основанием для отказа в продлении выплаты жилищных субсидий или сокращении размера являются:

недостоверные сведения о прибыли и расходах членов семьи, указанных в декларации о доходах;

изменения в составе семьи;

неполные данные об имуществе, находящемся в собственности членов семьи.

В случае выявления таких факторов, субсидиантам придется отдать часть средств, ведь будет считаться, что их насчитали незаконно. Обычно, если домохозяйствам назначается субсидия на предстоящий сезон, часть переплаты просто вычислят из объема новой субсидии. Более 20% суммы высчитывать противозаконно.

Кто должен повторно подать заявление на субсидию

Гражданам, ранее получавшим пособие для оплаты "коммунальных" во время предыдущего сезона, субсидию переназначат в автоматическом режиме. Однако есть случаи, когда заявление следует писать повторно.

Как отмечают в ПФУ, подавать новое заявление на субсидию необходимо:

в случае, если у домохозяйства есть внутренние переселенцы;

при аренде членами домохозяйства жилых помещений для проживания и оплаты коммунальных услуг;

в случае, если число зарегистрированных граждан, фактически проживающих, в домохозяйстве меньше, чем число зарегистрированных;

в случае, если человек нуждается в субсидии для покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

По данным фонда, граждане, уже получающие субсидию, должны предоставить информацию в органы ПФУ в течение 30 дней. Если этого не сделать, помощь не назначат.

В текущем году размер жилищной субсидии на лето в среднем колеблется от 350 до 400 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты Нацкомиссии по госрегулированию сфер энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) перед повышением тарифов до 2,64 грн/кВт-ч просили правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.

Также мы писали, что в Украине в начале лета 2023 года власти могут повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод. Эта услуга будет стоить дороже около 30%.