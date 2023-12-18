Жилищные субсидии в 2024 году — чего ждать украинцам

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам в следующем году государство продолжит оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, ожидается подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий, стартовавшего в этом году.

О планах на 2024 год рассказали в Министерстве социальной политики по запросу СМИ.

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В Минсоцполитики сообщили, что изменений выплат государственной помощи на оплату коммуналки в следующем году не ожидается.

В то же время там отметили, что Минсоц регулярно прорабатывает изменения в порядке назначения субсидий, постоянно уточняя отдельные положения по результатам мониторинга наиболее актуальных проблем, связанных с реализацией соответствующей программы.

Также там рассказали, что Министерство должно до 1 июля 2024 предоставить правительству отчет о результатах реализации экспериментального проекта о предоставлении дополнительной помощи гражданам на покупку твердого печного бытового топлива и предложения по усовершенствованию законодательства в вопросе предоставления субсидий и льгот на соответствующие цели.

В ведомстве отметили, что по состоянию на ноябрь 2023-го субсидии получили 1,7 млн домохозяйств.

В среднем размер финансовой поддержки для украинцев в оплате коммунальных услуг составил 1,41 тыс. гривен.

Подробнее о субсидиях в 2023 году

В 2023 году в Украине был запущен экспериментальный проект, позволяющий облегчить процедуру обращения граждан за субсидиями.

Согласно ему, украинцы могут подавать только упрощенные заявления "в один клик":

в электронной форме — через портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ, портал "Дія" (если есть техническая возможность);

в бумажной форме — обратившись для этого в избранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета, отправив заявление в адрес органа ПФУ по почте.

Также украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых увеличили вдвое, на покупку дров и угля.

На этот сезон 2023-2024 нормативы отопления повысили вчетверо и сейчас таковы:

на уголь — 2,23 тонны;

на дрова — 7,41 тонны.

В общей сложности украинцы могут получить около 16 тыс. гривен компенсации.

Особенности назначения субсидии

Жилищная субсидия является адресной помощью, предоставляемой для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг, печного бытового топлива, а также сжиженного газа.

На нее имеют право граждане, коммунальные платежи которых превышают 15% общего дохода семьи за месяц. Размер финподдержки от государства рассчитывается в индивидуальном порядке.

Что еще стоит знать

Напомним, в декабре граждане в рамках государственного проекта могут подавать заявления на получение субсидии на покупку жесткого топлива. Зимнюю денежную помощь начнут выплачивать через несколько дней.

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