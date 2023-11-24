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Субсидии в Украине — известно, сохраняется ли помощь после переезда

24 ноября 2023 07:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пособие на оплату коммуналки — есть ли право на субсидию после переезда
Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, сохраняется ли жилищная субсидия после переезда в новый дом. В некоторых случаях граждане могут рассчитывать на пособие по оплате коммунальных услуг.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Право на субсидию после переезда

Как отмечают специалисты фонда, чтобы получить право на назначение субсидии, необходимо успеть совершить сделку с купли-продажи в четко определенные сроки. А именно:

  • должно быть подтверждение того, что новый дом приобрели в течение шести месяцев после продажи другой квартиры или частного дома;
  • новое жилье — единственное жилое помещение в собственности гражданина.

"Субсидию могут назначить при документальном подтверждении, что новое жилье было приобретено в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), и это единственное жилое помещение в собственности лица. При этом доходы от такой продажи не учитываются в совокупный доход домохозяйства", — отмечают в ПФУ.

Однако право на получение жилищной субсидии может быть отменено. Это может произойти в случае:

  • смерти заявителя как основного получателя субсидии;
  • изменения состава семьи;
  • задолженности за коммунальные услуги, превышающие 680 гривен;
  • обнаружения скрытых доходов.

Также если гражданин имеет право на жилищную субсидию и льготу одновременно, то ему придется выбрать. Получать два пособия невозможно.

Как оформить субсидию

Жилищную субсидию предоставляют домохозяйствам, не имеющим возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Оформить помощь могут на основе следующих документов:

  • заявления;
  • удостоверение личности;
  • декларации о доходах;
  • договора аренды или свидетельства о праве собственности на указанное жилье.

Заявления в Пенсионный фонд можно подавать как дистанционно, так и лично. Субсидию можно оформить через приложение госуслуг "Дія".

На рассмотрение заявления отводится 30 дней.

Что еще стоит знать

Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам за потребленные услуги.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

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