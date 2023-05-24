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Сумма депозитов на счетах украинцев существенно выросла

24 мая 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Депозиты в Украине — украинцы увеличили вклады в банках
Деньги в кассе банка. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине существенно выросла общая сумма депозитов бизнеса и граждан. По состоянию на май 2023 года объем составил 1,97 трлн гривен.

Такие данные приводит сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов Opendatabot.

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Как изменилась сумма депозитов за год

Согласно мониторингу, общий объем средств на депозитах увеличился на 33% против прошлогоднего показателя в мае 2022 года. Примечательно, что сумма почти вполовину больше довоенного периода, то есть в 2021 году.

В частности, объем депозитов компаний и предприятий составил 1,03 трлн грн. Это на 44% больше, чем в прошлом году, и в 1,6 раза больше, чем в мае 2021-го.

Сумма депозитов корпоративного сектора в иностранной валюте выросла на 10% к апрелю 2021 года. Бизнес держит больше средств в нацвалюте, доля гривневых вкладов — 67%.

Вырос объем депозитов украинских граждан. На начало мая общая сумма вкладов в банках составила 942 млрд грн, что на 36% больше против мая 2021 года.

По сравнению с прошлогодними показателями — сумма депозитов граждан в иностранной валюте выросла на 9%, против 2021-го немного уменьшилась — на 3%. Доля вкладов в гривне сократилась — до 63%. В прошлом году было 67%, в 2021-м — 61%.

Для сравнения — на начало апреля 2023 года общий размер вкладов граждан, в том числе и предпринимателей, в украинских банках достиг 1 062,0 млрд гривен, что на 0,6% больше, чем месяц назад.

Что готовят для украинцев

В Украине могут отменить налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.

Введение налоговой льготы для вкладчиков обосновывают тем, что, несмотря на резкий рост учетной ставки Национального банка в июне 2022 года, с 10% до 25% многие банки сохранили низкую доходность по вкладам. Доходность не покрывает уровень инфляции, по итогам прошлого года составлявший 26,6% годовых. То есть вклады населения также обесцениваются.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Ранее в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

 

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