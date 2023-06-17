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Суммы в платежках существенно возрастут летом: что нужно знать украинцам

17 июня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные счета существенно вырастут летом – что стоит знать
Коммунальные платежки в Украине. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам в летний период придется больше платить за потребление электрической энергии. Причина не только в недавнем повышении тарифов почти вдвое, но и из-за усиления работы кондиционеров на фоне жары.

О том, как правильно использовать технику, чтобы не потребляла больше энергии, рассказали специалисты ГК "Нафтогаз Украина".

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На что следует обратить внимание

Как отмечают специалисты, чтобы суммы в платежках не росли, нужно знать некоторые правила использования вышеуказанной техники. В общем, кондиционеры достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов:

  • включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше всего времени;
  • следить за тем, чтобы все окна и двери были плотно закрыты и не заходил теплый воздух;
  • включение на температуру 20-25 °С, которая считается наиболее комфортной;
  • открытие свободного доступа к кондиционеру, например, если расположен за шторой;
  • избегание прямых солнечных лучей путем закрытия окон жалюзи или роллетами;
  • использование режима Sleep в ночное время, который более бережлив.

Кроме того, при выборе кондиционера следует обратить внимание на класс энергоэффективности, который должен быть минимум А: А+, А++, А+++. Предпочтение лучше отдать инверторным моделям. Такие способны сами переключать режим работы в зависимости от температуры. Необходимо не забывать о должном обслуживании: нужно время от времени чистить от пыли, заправлять фреоном.

Также специалисты напоминают о необходимости установки двухзонного счетчика "день–ночь", который позволит платить вдвое меньше, ведь в ночное время тариф дешевле.

Идеальным временем для работы кондиционера в летний период является период 11:00–17:00, а также ночью после 23:00. Утром и вечером следует делать обычное проветривание помещения.

Как изменились тарифы

С 1 июня Нацкомиссия по госрегулированию сфер энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) повысила тариф за электричество до 2,64 грн/кВт-час. Теперь в стране действует единый тариф для населения. Ранее граждане платили в зависимости от объемов потребления 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч. Как подсчитали эксперты, конечная сумма за потребленный ресурс повысится на около 250 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.

Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

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