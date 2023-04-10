Мировые цены на нефть: как изменилась стоимость "черного золота"
В понедельник, 10 апреля, мировые цены на нефть начали снижаться после резкого скачка на прошлой неделе на фоне решения стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Стоимость нефти марки Brent упала на 0,2%.
Об этом информирует Enkorr, ссылаясь на данные мировых бирж.
Сколько сейчас стоит нефть
На лондонской бирже ICE Futures цена фьючерсов на июнь на нефть Brent составляет 85 долларов за баррель. Это на 0,12 доллара (0,14%) меньше цены при закрытии на предыдущей сессии.
На торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость фьючерсов на нефть WTI на май снизилась на 0,09 доллара (0,11%), до 80,61 доллара за баррель.
Стоимость нефти на прошлой неделе
На минувшей неделе нефть марок Brent и WTI резко подорожала. Цена Brent выросла на 6,6%, WTI — почти на 6,7%. В пятницу биржи не работали из-за пасхальных праздников.
Это произошло на фоне заявления о намерениях сократить запасы сырой нефти в США и уменьшения добычи по решению альянса производителей ОПЕК+.
Напомним, Саудовская Аравия и другие нефтепроизводители ОПЕК+ объявили о сокращении добычи на около 1,16 млн баррелей в сутки. Новые ограничения по добыче "черного золота" вступят в силу с мая текущего года, на фоне чего могут измениться цены.
Также мы писали, что в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке горючего не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за профицита горючего.