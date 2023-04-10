Цены на нефть — как изменилась стоимость черного золота

Стоимость нефти марки Brent упала на 0,2% / Фото: google.com

В понедельник, 10 апреля, мировые цены на нефть начали снижаться после резкого скачка на прошлой неделе на фоне решения стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Стоимость нефти марки Brent упала на 0,2%.

Об этом информирует Enkorr, ссылаясь на данные мировых бирж.

Читайте также:

Сколько сейчас стоит нефть

На лондонской бирже ICE Futures цена фьючерсов на июнь на нефть Brent составляет 85 долларов за баррель. Это на 0,12 доллара (0,14%) меньше цены при закрытии на предыдущей сессии.

На торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость фьючерсов на нефть WTI на май снизилась на 0,09 доллара (0,11%), до 80,61 доллара за баррель.

Стоимость нефти на прошлой неделе

На минувшей неделе нефть марок Brent и WTI резко подорожала. Цена Brent выросла на 6,6%, WTI — почти на 6,7%. В пятницу биржи не работали из-за пасхальных праздников.

Это произошло на фоне заявления о намерениях сократить запасы сырой нефти в США и уменьшения добычи по решению альянса производителей ОПЕК+.

Напомним, Саудовская Аравия и другие нефтепроизводители ОПЕК+ объявили о сокращении добычи на около 1,16 млн баррелей в сутки. Новые ограничения по добыче "черного золота" вступят в силу с мая текущего года, на фоне чего могут измениться цены.

Также мы писали, что в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке горючего не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за профицита горючего.