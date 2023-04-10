Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Мировые цены на нефть: как изменилась стоимость "черного золота" arrow

Мировые цены на нефть: как изменилась стоимость "черного золота"

10 апреля 2023 10:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на нефть — как изменилась стоимость черного золота
Стоимость нефти марки Brent упала на 0,2% / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 10 апреля, мировые цены на нефть начали снижаться после резкого скачка на прошлой неделе на фоне решения стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Стоимость нефти марки Brent упала на 0,2%.

Об этом информирует Enkorr, ссылаясь на данные мировых бирж.

Читайте также:

Сколько сейчас стоит нефть

На лондонской бирже ICE Futures цена фьючерсов на июнь на нефть Brent составляет 85 долларов за баррель. Это на 0,12 доллара (0,14%) меньше цены при закрытии на предыдущей сессии.

На торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость фьючерсов на нефть WTI на май снизилась на 0,09 доллара (0,11%), до 80,61 доллара за баррель.

Стоимость нефти на прошлой неделе

На минувшей неделе нефть марок Brent и WTI резко подорожала. Цена Brent выросла на 6,6%, WTI — почти на 6,7%. В пятницу биржи не работали из-за пасхальных праздников.

Это произошло на фоне заявления о намерениях сократить запасы сырой нефти в США и уменьшения добычи по решению альянса производителей ОПЕК+.

Напомним, Саудовская Аравия и другие нефтепроизводители ОПЕК+ объявили о сокращении добычи на около 1,16 млн баррелей в сутки. Новые ограничения по добыче "черного золота" вступят в силу с мая текущего года, на фоне чего могут измениться цены.

Также мы писали, что в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке горючего не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за профицита горючего.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB