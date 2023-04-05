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Світові ціни на нафту упевнено прямують вгору: що кажуть експерти

5 квітня 2023 10:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту упевнено прямують вгору - що кажуть експерти
"Чорне золото" дорожчає три дні поспіль
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

5 квітня світові ціни на нафту продовжують зростати. Головною причиною триденного підвищення вартості "чорного золота" є новини про наміри скоротити запаси сирої нафти в США та зменшення видобутку за рішенням альянсу виробників ОПЕК+.

Про це інформує агенція Reuters.

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Як змінилися ціни на нафту

За даними агенції, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,5%, до 85,39 долара за барель, американської нафти марки West Texas Intermediate — на 0,5%, до 81,11 долара за барель.

Як зазначають аналітики, зростання відбулося після того, як галузевий звіт засвідчив, що запаси сирої нафти у США впали близько на 4,3 млн барелів за тиждень наприкінці березня.

Також продовжують надавати підтримку ціні останні цілі зі скорочення постачання, встановлені Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзниками, зокрема росію (група ОПЕК+).

"Енергетичні трейдери все ще перетравлюють несподіване скорочення видобутку ОПЕК+, і будь-які новини, що передбачають, що ринок нафти залишиться ще жорсткішим, викличуть ще більше зростання цін", — додають аналітики.

Нагадаємо, Саудівська Аравія та інші нафтовиробники ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку на близько 1,16 млн барелів на добу. Нові обмеження щодо видобутку "чорного золота" набудуть чинності з травня поточного року, на тлі чого можуть змінитися ціни.

Експерти вважають, що багато імпорту палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав.

Також ми писали, що в Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через профіцит пального.

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