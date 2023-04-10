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Світові ціни на нафту: як змінилась вартість "чорного золота"

10 квітня 2023 10:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту — як змінилась вартість чорного золота
Вартість нафти марки Brent впала на 0,2% / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 10 квітня, світові ціни на нафту почали знижуватися після різкого стрибка минулого тижня на тлі рішення країн ОПЕК+ про скорочення нафтовидобутку. Вартість нафти марки Brent впала на 0,2%.

Про це інформує Еnkorr, посилаючись на дані світових бірж.

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На лондонській біржі ICE Futures ціна ф'ючерсів на червень на нафту Brent становить 85 доларів за барель. Це на 0,12 долара (0,14%) менше за ціну під час закриття на попередній сесії.

На торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вартість ф'ючерсів на нафту WTI на травень знизилась на 0,09 долара (0,11%), до 80,61 долара за барель.

Вартість нафти минулого тижня

Минулого тижня нафта марок Brent та WTI різко подорожчала. Ціна Brent зросла на 6,6%, WTI — майже на 6,7%. У п'ятницю біржі не працювали через великодні свята.

Це сталося на тлі заяви про наміри скоротити запаси сирої нафти в США та зменшення видобутку за рішенням альянсу виробників ОПЕК+.

Нагадаємо, Саудівська Аравія та інші нафтовиробники ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку на близько 1,16 млн барелів на добу. Нові обмеження щодо видобутку "чорного золота" набудуть чинності з травня поточного року, на тлі чого можуть змінитися ціни.

Також ми писали, що в Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через профіцит пального.

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