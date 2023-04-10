Світові ціни на нафту: як змінилась вартість "чорного золота"
У понеділок, 10 квітня, світові ціни на нафту почали знижуватися після різкого стрибка минулого тижня на тлі рішення країн ОПЕК+ про скорочення нафтовидобутку. Вартість нафти марки Brent впала на 0,2%.
Про це інформує Еnkorr, посилаючись на дані світових бірж.
Скільки зараз коштує нафта
На лондонській біржі ICE Futures ціна ф'ючерсів на червень на нафту Brent становить 85 доларів за барель. Це на 0,12 долара (0,14%) менше за ціну під час закриття на попередній сесії.
На торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вартість ф'ючерсів на нафту WTI на травень знизилась на 0,09 долара (0,11%), до 80,61 долара за барель.
Вартість нафти минулого тижня
Минулого тижня нафта марок Brent та WTI різко подорожчала. Ціна Brent зросла на 6,6%, WTI — майже на 6,7%. У п'ятницю біржі не працювали через великодні свята.
Це сталося на тлі заяви про наміри скоротити запаси сирої нафти в США та зменшення видобутку за рішенням альянсу виробників ОПЕК+.
Нагадаємо, Саудівська Аравія та інші нафтовиробники ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку на близько 1,16 млн барелів на добу. Нові обмеження щодо видобутку "чорного золота" набудуть чинності з травня поточного року, на тлі чого можуть змінитися ціни.
Також ми писали, що в Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через профіцит пального.